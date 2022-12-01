Пермского бухгалтера будут судить за мошенничество

Бухгалтера из Пермского края будут судить за обман своего работодателя. Женщина пользовалась своим служебным положением и похищала деньги компании, на которую работала, сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.
«Она обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Перми для рассмотрения по существу», — говорится на сайте. Всего акционерному обществу причинен ущерб на 300 тыс. рублей.
Как считает следствие, обвиняемая работала в 2021 году в фирме главным бухгалтером. Периодически сотрудница уезжала из Перми в личных целях. При этом она оформляла свои поездки как рабочие командировки и получала зарплату и выплаты на расходы на проживание, хотя во время поездок она не работала. Незаконную деятельность раскрыла служба безопасности компании, тогда пермячка возместила материальный ущерб.
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