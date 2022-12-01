Пермского бухгалтера будут судить за мошенничество

02 декабря 2022 в 19:00 Размер текста - 17 +

Бухгалтера обвиняют в совершении трех преступлений по ч.3 ст. 159 УК РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бухгалтера из Пермского края будут судить за обман своего работодателя. Женщина пользовалась своим служебным положением и похищала деньги компании, на которую работала, сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. «Она обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Перми для рассмотрения по существу», — говорится на сайте. Всего акционерному обществу причинен ущерб на 300 тыс. рублей. Как считает следствие, обвиняемая работала в 2021 году в фирме главным бухгалтером. Периодически сотрудница уезжала из Перми в личных целях. При этом она оформляла свои поездки как рабочие командировки и получала зарплату и выплаты на расходы на проживание, хотя во время поездок она не работала. Незаконную деятельность раскрыла служба безопасности компании, тогда пермячка возместила материальный ущерб.

Бухгалтера из Пермского края будут судить за обман своего работодателя. Женщина пользовалась своим служебным положением и похищала деньги компании, на которую работала, сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. «Она обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Перми для рассмотрения по существу», — говорится на сайте. Всего акционерному обществу причинен ущерб на 300 тыс. рублей. Как считает следствие, обвиняемая работала в 2021 году в фирме главным бухгалтером. Периодически сотрудница уезжала из Перми в личных целях. При этом она оформляла свои поездки как рабочие командировки и получала зарплату и выплаты на расходы на проживание, хотя во время поездок она не работала. Незаконную деятельность раскрыла служба безопасности компании, тогда пермячка возместила материальный ущерб.