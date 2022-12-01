01 декабря 2022

Пермского бухгалтера будут судить за мошенничество

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по уголовному делу бывшего замгубернатора Пугина Сергея. Курган, решетка, обвиняемый, скамья подсудимых, зал суда, судебное заседание, полиция, суд, клетка, конвой
Бухгалтера обвиняют в совершении трех преступлений по ч.3 ст. 159 УК РФ Фото:

Бухгалтера из Пермского края будут судить за обман своего работодателя. Женщина пользовалась своим служебным положением и похищала деньги компании, на которую работала, сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

«Она обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Перми для рассмотрения по существу», — говорится на сайте. Всего акционерному обществу причинен ущерб на 300 тыс. рублей.

Как считает следствие, обвиняемая работала в 2021 году в фирме главным бухгалтером. Периодически сотрудница уезжала из Перми в личных целях. При этом она оформляла свои поездки как рабочие командировки и получала зарплату и выплаты на расходы на проживание, хотя во время поездок она не работала. Незаконную деятельность раскрыла служба безопасности компании, тогда пермячка возместила материальный ущерб.

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

Бухгалтера из Пермского края будут судить за обман своего работодателя. Женщина пользовалась своим служебным положением и похищала деньги компании, на которую работала, сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. «Она обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Перми для рассмотрения по существу», — говорится на сайте. Всего акционерному обществу причинен ущерб на 300 тыс. рублей. Как считает следствие, обвиняемая работала в 2021 году в фирме главным бухгалтером. Периодически сотрудница уезжала из Перми в личных целях. При этом она оформляла свои поездки как рабочие командировки и получала зарплату и выплаты на расходы на проживание, хотя во время поездок она не работала. Незаконную деятельность раскрыла служба безопасности компании, тогда пермячка возместила материальный ущерб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...