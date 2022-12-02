Запах гари почувствовали в Перми и Закамске Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жители Перми пожаловались на сильный туман и запах гари в городе. Об этом написал подписчик паблика «Подслушано Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«Улица Окулова, густой туман и пахнет горелым. Кто-нибудь в курсе, что это? Где-то еще есть такое?», — говорится в посте.

Артем Паршин ответил в комментариях под постом, что запах гари чувствуется и в Закамске. «Тоже почуял запах. Такой же туман в Закамске. Что-то горит и нехило», — пишет мужчина.

Ранее URA.RU писало, что пермяки жаловались на смог и сильный запах гари в микрорайоне Вышка-2. Некоторые горожане предполагали, что это из-за горящих торфяников.