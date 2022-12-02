02 декабря 2022

Пермяки пожаловались на запах гари в городе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Смог от пожаров. Пермь, дым, смог, дымка, туман, экология, экологическая обстановка, загрязнение воздуха, жк гулливер
Запах гари почувствовали в Перми и Закамске Фото:

Жители Перми пожаловались на сильный туман и запах гари в городе. Об этом написал подписчик паблика «Подслушано Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«Улица Окулова, густой туман и пахнет горелым. Кто-нибудь в курсе, что это? Где-то еще есть такое?», — говорится в посте.

Артем Паршин ответил в комментариях под постом, что запах гари чувствуется и в Закамске. «Тоже почуял запах. Такой же туман в Закамске. Что-то горит и нехило», — пишет мужчина.

Ранее URA.RU писало, что пермяки жаловались на смог и сильный запах гари в микрорайоне Вышка-2. Некоторые горожане предполагали, что это из-за горящих торфяников.

Житель Пермского края сообщил, что запах гари чувствуется и в Закамске

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Жители Перми пожаловались на сильный туман и запах гари в городе. Об этом написал подписчик паблика «Подслушано Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Улица Окулова, густой туман и пахнет горелым. Кто-нибудь в курсе, что это? Где-то еще есть такое?», — говорится в посте. Артем Паршин ответил в комментариях под постом, что запах гари чувствуется и в Закамске. «Тоже почуял запах. Такой же туман в Закамске. Что-то горит и нехило», — пишет мужчина. Ранее URA.RU писало, что пермяки жаловались на смог и сильный запах гари в микрорайоне Вышка-2. Некоторые горожане предполагали, что это из-за горящих торфяников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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