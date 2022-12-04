Женщина погибла до приезда бригады скорой помощи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На дороге Западный обход Челябинска 5 декабря при лобовом столкновении легкового автомобиля с фурой погибла женщина-водитель. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, она не справилась с управлением из-за снегопада.

«Женщина, управляя автомобилем Nissan Almera, по предварительным данным в условиях снегопада, при неустановленных обстоятельствах совершила столкновение со встречным автомобилем „МАН“. В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

На место ЧП было вызвано четыре экипажа ДПС. На участке введено реверсивное движение. Выясняются обстоятельства, приведшие к аварии.

Ранее в Копейске в лобовом столкновении погиб мужчина. Его также вынесло на встречную полосу, где он врезался в «ГАЗель».

Фура с полуприцепом улетела в кювет после удара Фото: пресс-служба ГИБДД по Челябинской области

На месте аварии работает четыре экипажа ДПС Фото: пресс-служба ГИБДД по Челябинской области