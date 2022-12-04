04 декабря 2022

Женщина погибла после лобового столкновения с фурой под Челябинском. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В аэропорту Челябинска приземлился «Суперджет» с вахтовиками Чаяндинского месторождения Якутии. Челябинск, эпидемия, скорая помощь, врач, медики, инфекционист
Женщина погибла до приезда бригады скорой помощи Фото:

На дороге Западный обход Челябинска 5 декабря при лобовом столкновении легкового автомобиля с фурой погибла женщина-водитель. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, она не справилась с управлением из-за снегопада.

«Женщина, управляя автомобилем Nissan Almera, по предварительным данным в условиях снегопада, при неустановленных обстоятельствах совершила столкновение со встречным автомобилем „МАН“. В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

На место ЧП было вызвано четыре экипажа ДПС. На участке введено реверсивное движение. Выясняются обстоятельства, приведшие к аварии.

Ранее в Копейске в лобовом столкновении погиб мужчина. Его также вынесло на встречную полосу, где он врезался в «ГАЗель».

Фура с полуприцепом улетела в кювет после удара
Фото:
На месте аварии работает четыре экипажа ДПС
Фото:
На участке трассы осуществлено рееверсивное движение
Фото:

Все главные новости Челябинской области в telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog

На дороге Западный обход Челябинска 5 декабря при лобовом столкновении легкового автомобиля с фурой погибла женщина-водитель. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, она не справилась с управлением из-за снегопада. «Женщина, управляя автомобилем Nissan Almera, по предварительным данным в условиях снегопада, при неустановленных обстоятельствах совершила столкновение со встречным автомобилем „МАН“. В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона. На место ЧП было вызвано четыре экипажа ДПС. На участке введено реверсивное движение. Выясняются обстоятельства, приведшие к аварии. Ранее в Копейске в лобовом столкновении погиб мужчина. Его также вынесло на встречную полосу, где он врезался в «ГАЗель».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...