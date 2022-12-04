На дороге Западный обход Челябинска 5 декабря при лобовом столкновении легкового автомобиля с фурой погибла женщина-водитель. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, она не справилась с управлением из-за снегопада.
«Женщина, управляя автомобилем Nissan Almera, по предварительным данным в условиях снегопада, при неустановленных обстоятельствах совершила столкновение со встречным автомобилем „МАН“. В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
На место ЧП было вызвано четыре экипажа ДПС. На участке введено реверсивное движение. Выясняются обстоятельства, приведшие к аварии.
На дороге Западный обход Челябинска 5 декабря при лобовом столкновении легкового автомобиля с фурой погибла женщина-водитель. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, она не справилась с управлением из-за снегопада. «Женщина, управляя автомобилем Nissan Almera, по предварительным данным в условиях снегопада, при неустановленных обстоятельствах совершила столкновение со встречным автомобилем „МАН“. В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона. На место ЧП было вызвано четыре экипажа ДПС. На участке введено реверсивное движение. Выясняются обстоятельства, приведшие к аварии. Ранее в Копейске в лобовом столкновении погиб мужчина. Его также вынесло на встречную полосу, где он врезался в «ГАЗель».