Жители села в Челябинской области добираются до больницы пешком по морозу

Жители села ждут ремонта дороги уже четыре года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В поселок Родник Красноармейского района (Челябинская область) не могут проехать кареты скорой помощи и общественный транспорт из-за разбитых дорог. Об этом сообщил депутат Госдумы Валерий Гартунг в социальных сетях.

«Жители поселка Родник Красноармейского района фактически оказались в изоляции. Из-за разбитой дороги к ним не может проехать ни общественный транспорт, ни такси, ни скорая. Дошло до того, что беременная женщина вынуждена идти пешком в соседний поселок, чтобы добраться до роддома», — написал Гартунг на своей странице «ВКонтакте».

К депутату также обратилась 71-летняя пенсионерка, которая добирается до ближайшей остановки восемь километров пешком. Затем ей приходится с тремя пересадками ехать до самой больницы. В пресс-службе администрации Красноармейского района корреспонденту URA.RU посоветовали связаться с замглавы по ЖКХ и строительству. По указанному телефону дозвониться не удалось.

Ранее в Златоусте пассажиров автобуса, в числе которых были три школьника, высадили на мороз. Им пришлось идти пешком 13 километров.