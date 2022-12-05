Губернатор ХМАО провела встречу с командующим Росгвардией по УрФО

Губернатор ХМАО Наталья Комарова провела рабочую встречу с генерал-лейтенантом Сергеем Бойко, который с 25 июля 2022 года назначен командующим Уральским округом войск национальной гвардии РФ. Информация об этом размещена на сайте окружного правительства.
«Отрадно что у вас в автономном округе очень уважительное отношение к людям в погонах. Знаю, что из окружного бюджета выделялись средства на оснащение ОМОН в Сургуте. И сейчас текущие вопросы эффективно решаются в рабочем порядке», — сообщил на встрече Бойко.
Так же генерал отметил, что большую помощь ХМАО оказывает и военнослужащим, участвующим в СВО, и их семьям. Бойко выразил надежду, что работа в данном направлении будет продолжена.
Ранее URA.RU сообщало, что глава Макеевки поблагодарил губернатора ХМАО за помощь. Владислав Ключаров выразил благодарность главе Югры Наталье Комаровой, а так же членам правительства и жителям региона.
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