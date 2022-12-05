05 декабря 2022

Пермячка на зимней рыбалке поймала огромного судака. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимняя рыбалка на реке Обь. Сургут , зимняя рыбалка, лунка, удочка
Зимняя рыбалка в Пермском крае Фото:

Пермячка Яна Щелканова похвасталась выловленным из-подо льда огромным судаком. Фотографии девушка разместила в сообществе «РПК Рыбалка в Пермском крае» в социальной сети «ВКонтакте».

«Вот что значит судак на 5 кг. Это не просто рыба, а 5 кг силы, упорства и мощи! Эмоций шквал, буря, ураган. Поймала на тюльку, такие монстры водятся ночью и клюют», — радуется пермячка улову.

Девушка призналась, что во время рыбалки она промочила рукава своего костюма, а для фотографии ей пришлось переодеваться. В комментариях пермские рыбаки обрадовались за улов девушки.

Судак, которого выловила пермячка

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Пермячка Яна Щелканова похвасталась выловленным из-подо льда огромным судаком. Фотографии девушка разместила в сообществе «РПК Рыбалка в Пермском крае» в социальной сети «ВКонтакте». «Вот что значит судак на 5 кг. Это не просто рыба, а 5 кг силы, упорства и мощи! Эмоций шквал, буря, ураган. Поймала на тюльку, такие монстры водятся ночью и клюют», — радуется пермячка улову. Девушка призналась, что во время рыбалки она промочила рукава своего костюма, а для фотографии ей пришлось переодеваться. В комментариях пермские рыбаки обрадовались за улов девушки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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