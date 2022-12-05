Пермячка на зимней рыбалке поймала огромного судака. Фото

06 декабря 2022 в 16:37 Размер текста - 17 +

Зимняя рыбалка в Пермском крае Фото: Алексей Андронов © URA.RU Пермячка Яна Щелканова похвасталась выловленным из-подо льда огромным судаком. Фотографии девушка разместила в сообществе «РПК Рыбалка в Пермском крае» в социальной сети «ВКонтакте». «Вот что значит судак на 5 кг. Это не просто рыба, а 5 кг силы, упорства и мощи! Эмоций шквал, буря, ураган. Поймала на тюльку, такие монстры водятся ночью и клюют», — радуется пермячка улову. Девушка призналась, что во время рыбалки она промочила рукава своего костюма, а для фотографии ей пришлось переодеваться. В комментариях пермские рыбаки обрадовались за улов девушки. Судак, которого выловила пермячка «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» во «ВКонтакте»

Пермячка Яна Щелканова похвасталась выловленным из-подо льда огромным судаком. Фотографии девушка разместила в сообществе «РПК Рыбалка в Пермском крае» в социальной сети «ВКонтакте». «Вот что значит судак на 5 кг. Это не просто рыба, а 5 кг силы, упорства и мощи! Эмоций шквал, буря, ураган. Поймала на тюльку, такие монстры водятся ночью и клюют», — радуется пермячка улову. Девушка призналась, что во время рыбалки она промочила рукава своего костюма, а для фотографии ей пришлось переодеваться. В комментариях пермские рыбаки обрадовались за улов девушки.