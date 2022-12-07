Глава СКР заинтересовался делом свердловчанки, пропавшей на свадьбе год назад

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Взрыв в православной гимназии им. прп. Варлаама Серпуховского в Введенском Владычнем женском монастыре г. Серпухов. Москва, следственный комитет, ск, машина, введенский владычный монастырь
Глава СКР поручил доложить ему о том, как идет расследование дела о пропавшей 24-летней Яне Балобановой из Североуральска Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела о пропаже жительницы Североуральска Яны Балобановой в 2021 году. Информация об этом появилась на официальном сайте федерального ведомства.

«Председатель СК России [Александр Бастрыкин] поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Михаилу Богинскому представить доклад о следственных и поисковых мероприятиях, установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК», — рассказали в ведомстве.

Поводом, после которого дело пропавшей свердловчанки, взял на контроль глава Следственного комитета, стал свежий выпуск на федеральном канале. Там подробно обсуждали тему и, в частности, говорили о том, что обстоятельства исчезновения девушки указывают на криминальный характер.

В 2021 году URA.RU сообщало, что свердловчанка шла через лес на свадьбу к подруге. Перед тем, как пропасть, успела сделать несколько звонков и рассказала, что заблудилась. После этого ее не видели.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела о пропаже жительницы Североуральска Яны Балобановой в 2021 году. Информация об этом появилась на официальном сайте федерального ведомства. «Председатель СК России [Александр Бастрыкин] поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Михаилу Богинскому представить доклад о следственных и поисковых мероприятиях, установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК», — рассказали в ведомстве. Поводом, после которого дело пропавшей свердловчанки, взял на контроль глава Следственного комитета, стал свежий выпуск на федеральном канале. Там подробно обсуждали тему и, в частности, говорили о том, что обстоятельства исчезновения девушки указывают на криминальный характер. В 2021 году URA.RU сообщало, что свердловчанка шла через лес на свадьбу к подруге. Перед тем, как пропасть, успела сделать несколько звонков и рассказала, что заблудилась. После этого ее не видели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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