Глава СКР заинтересовался делом свердловчанки, пропавшей на свадьбе год назад

07 декабря 2022 в 21:23 Размер текста - 17 +

Глава СКР поручил доложить ему о том, как идет расследование дела о пропавшей 24-летней Яне Балобановой из Североуральска Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела о пропаже жительницы Североуральска Яны Балобановой в 2021 году. Информация об этом появилась на официальном сайте федерального ведомства. «Председатель СК России [Александр Бастрыкин] поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Михаилу Богинскому представить доклад о следственных и поисковых мероприятиях, установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК», — рассказали в ведомстве. Поводом, после которого дело пропавшей свердловчанки, взял на контроль глава Следственного комитета, стал свежий выпуск на федеральном канале. Там подробно обсуждали тему и, в частности, говорили о том, что обстоятельства исчезновения девушки указывают на криминальный характер. В 2021 году URA.RU сообщало, что свердловчанка шла через лес на свадьбу к подруге. Перед тем, как пропасть, успела сделать несколько звонков и рассказала, что заблудилась. После этого ее не видели.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела о пропаже жительницы Североуральска Яны Балобановой в 2021 году. Информация об этом появилась на официальном сайте федерального ведомства. «Председатель СК России [Александр Бастрыкин] поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Михаилу Богинскому представить доклад о следственных и поисковых мероприятиях, установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК», — рассказали в ведомстве. Поводом, после которого дело пропавшей свердловчанки, взял на контроль глава Следственного комитета, стал свежий выпуск на федеральном канале. Там подробно обсуждали тему и, в частности, говорили о том, что обстоятельства исчезновения девушки указывают на криминальный характер. В 2021 году URA.RU сообщало, что свердловчанка шла через лес на свадьбу к подруге. Перед тем, как пропасть, успела сделать несколько звонков и рассказала, что заблудилась. После этого ее не видели.