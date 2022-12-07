Тюменская область помогает восстанавливать зрение детям из ЛНР

Тюменская область оснастила коррекционный детский сад в Краснодоне лечебным оборудованием

Диагностическое и лечебное оборудование позволит детям решить их проблемы со зрением Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тюменская область передала в коррекционный детский сад в Краснодоне (ЛНР) лечебное оборудование. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра правительства региона. Учреждение получило аппараты для лазерной стимуляции сетчатки, лечения косоглазия и прочие.

«Коррекционный детский сад в Краснодоне оснастили лечебным оборудованием благодаря Тюменской области. В учреждении обновили офтальмологический, физиотерапевтический кабинеты, зал ЛФК, обустроили игровые площадки», — сообщает инфоцентр правительства региона.

Для детей закупили аппараты для лазерной стимуляции сетчатки, лечения косоглазия, диагностики заболеваний. Оборудование поможет несовершеннолетним жителям Краснодона восстанавливать зрение.

Как ранее писало URA.RU, Тюменская область взяла шефство над Краснодоном и Краснодонским районом ЛНР в мае 2022 года. Регион поставляет туда гуманитарную помощь, а также помогает кадрами. Работать в Краснодон уезжают врачи и учителя.