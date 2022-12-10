JL: беженцы с Украины устроили «бунт» в Хорватии

JL: украинские беженцы устроили «настоящую драму» после решения об их выселении

11 декабря 2022 в 06:12 Размер текста - 17 +

Власти Хорватии решили переселить украинских беженцев в другой отель, после чего те подняли бунт Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские беженцы на севере Хорватии устроили «настоящую драму» после решения властей об их выселении из отеля. Об этом пишет издание Jutarnji list. «В эти дни в Джурджеваце [город в Хорватии] происходит настоящая драма. Беженцы из Украины, в основном из Харькова, которые <…> нашли жилье в отеле Picok в Джурджеваце, получили уведомление, которое шокировало их», — сообщает издание. Там отметили, что они будут переведены в отель Podravina в Копривнице, «чего они не хотят, потому что многие из них нашли работу в Джурджеваце, их дети ходят в детский сад и школу там». Массовые отъезды украинцев начались после начала российской спецоперации на Украине. Многие страны Запада оказались не готовы к масштабному потоку беженцев. В частности, министр юстиции федеральной земли Баден-Вюртемберг Марион Гентгес говорила о том, что украинские беженцы загнали жителей ФРГ в «стрессовую ситуацию». Ранее в Великобритании украинские семьи выселили из отеля ради мигрантов.

Украинские беженцы на севере Хорватии устроили «настоящую драму» после решения властей об их выселении из отеля. Об этом пишет издание Jutarnji list. «В эти дни в Джурджеваце [город в Хорватии] происходит настоящая драма. Беженцы из Украины, в основном из Харькова, которые <…> нашли жилье в отеле Picok в Джурджеваце, получили уведомление, которое шокировало их», — сообщает издание. Там отметили, что они будут переведены в отель Podravina в Копривнице, «чего они не хотят, потому что многие из них нашли работу в Джурджеваце, их дети ходят в детский сад и школу там». Массовые отъезды украинцев начались после начала российской спецоперации на Украине. Многие страны Запада оказались не готовы к масштабному потоку беженцев. В частности, министр юстиции федеральной земли Баден-Вюртемберг Марион Гентгес говорила о том, что украинские беженцы загнали жителей ФРГ в «стрессовую ситуацию». Ранее в Великобритании украинские семьи выселили из отеля ради мигрантов.