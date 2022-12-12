Бывшая пиарщица курганского губернатора вернулась на работу в Тюмень

12 декабря 2022 в 12:39 Размер текста - 17 +

Бывшая сотрудница пиар-блока курганского губернатора стала пресс-секретарем тюменских поликлиник Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший заместитель директора департамента по информационной и внутренней политике Курганской области Александра Малыгина вернулась в Тюмень, где ранее она работала в департаменте здравоохранения. Сейчас ее назначили пресс-секретарем сразу трех медучреждений. Об этом говорится на личной странице в соцсети «ВКонтакте». «С 2022 года пресс-секретарь поликлиники №12 и №17 в Тюмени», — указано в местах работы в аккаунте чиновницы. В разговоре с URA.RU Малыгина подтвердила информацию: «Да, я являюсь пресс-секретарем и осуществляю информационную деятельность в городских поликлиниках №12, №17 и №3», — отметила Малыгина. В должности замдиректора департамента информполитики Курганской области она находилась с 1 марта по 30 мая 2022 года. Ранее URA.RU писало, что причиной ее ухода с поста в курганском правительстве стала необходимость пройти длительное лечение. После своего увольнения Малыгина также рассказала, что ее впечатлило в Кургане: больше всего ей запомнились скверы, парки и вечерняя иллюминация на центральных улицах.

Бывший заместитель директора департамента по информационной и внутренней политике Курганской области Александра Малыгина вернулась в Тюмень, где ранее она работала в департаменте здравоохранения. Сейчас ее назначили пресс-секретарем сразу трех медучреждений. Об этом говорится на личной странице в соцсети «ВКонтакте». «С 2022 года пресс-секретарь поликлиники №12 и №17 в Тюмени», — указано в местах работы в аккаунте чиновницы. В разговоре с URA.RU Малыгина подтвердила информацию: «Да, я являюсь пресс-секретарем и осуществляю информационную деятельность в городских поликлиниках №12, №17 и №3», — отметила Малыгина. В должности замдиректора департамента информполитики Курганской области она находилась с 1 марта по 30 мая 2022 года. Ранее URA.RU писало, что причиной ее ухода с поста в курганском правительстве стала необходимость пройти длительное лечение. После своего увольнения Малыгина также рассказала, что ее впечатлило в Кургане: больше всего ей запомнились скверы, парки и вечерняя иллюминация на центральных улицах.