12 декабря 2022

В Екатеринбурге пройдет фан-встреча с экс-эскортницей и танцором

В Екатеринбурге в ТРЦ VEER Mall пройдет фан-встреча с участниками «Пацанки» и «Танцы на ТНТ»
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Открытие Veer Mall. Екатеринбург, veer mall, веер молл
Встреча пройдет в амфитеатре VEER Mall Фото:

В Екатеринбурге фанаты шоу «Пацанки» и «Танцы на ТНТ» смогут встретиться со своими кумирами. В ТРЦ VEER Mall 20 декабря пройдет встреча с участницей проекта телеканала «Пятница» Ангелиной Новоселовой и танцором Иваном Абдулиным. Об этом сообщает торговый центр.

«Во вторник, 20 декабря в VEER Mall состоится фан-встреча со звездами популярных телешоу! К нам едут: Ангелина Новоселова — участница шоу „Пацанки 7“ и Иван Абдулин — блогер и участник шоу „Танцы на ТНТ“», — рассказали представители ТРЦ.

Организаторы обещают, что можно будет пообщаться с кумирами, получить автограф и сделать памятное фото. Встреча пройдет 20 декабря в 18.30 в амфитеатре VEER Mall.

21-летняя уроженка Верхней Пышмы Ангелина Новоселова участвовала в популярном шоу «Пацанки» в 2022 году. На проекте она рассказывала, что пришла на программу, чтобы разобраться с внутренними проблемами и окончательно завязать с эскортом, запрещенными веществами и алкоголем.

Иван Абдулин — участник седьмого сезона «Танцев на ТНТ». В родном Екатеринбурге 20-летний молодой человек известен как блогер. Он активно ведет свои социальные сети, участвует в модных показах и сотрудничает с популярными блогерами, например, актрисой и певицей Кариной Кросс.

Ранее в ТРЦ на Уралмаше проходила творческая встреча российской балерины Анастасии Волочковой и жителей Екатеринбурга. Там звезда представила свою песню, призналась, что мечтает об экранизации своей автобиографии «Плата за успех», восхитилась уральцами и ответила ненавистникам своего знаменитого шпагата.

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В Екатеринбурге фанаты шоу «Пацанки» и «Танцы на ТНТ» смогут встретиться со своими кумирами. В ТРЦ VEER Mall 20 декабря пройдет встреча с участницей проекта телеканала «Пятница» Ангелиной Новоселовой и танцором Иваном Абдулиным. Об этом сообщает торговый центр. «Во вторник, 20 декабря в VEER Mall состоится фан-встреча со звездами популярных телешоу! К нам едут: Ангелина Новоселова — участница шоу „Пацанки 7“ и Иван Абдулин — блогер и участник шоу „Танцы на ТНТ“», — рассказали представители ТРЦ. Организаторы обещают, что можно будет пообщаться с кумирами, получить автограф и сделать памятное фото. Встреча пройдет 20 декабря в 18.30 в амфитеатре VEER Mall. 21-летняя уроженка Верхней Пышмы Ангелина Новоселова участвовала в популярном шоу «Пацанки» в 2022 году. На проекте она рассказывала, что пришла на программу, чтобы разобраться с внутренними проблемами и окончательно завязать с эскортом, запрещенными веществами и алкоголем. Иван Абдулин — участник седьмого сезона «Танцев на ТНТ». В родном Екатеринбурге 20-летний молодой человек известен как блогер. Он активно ведет свои социальные сети, участвует в модных показах и сотрудничает с популярными блогерами, например, актрисой и певицей Кариной Кросс. Ранее в ТРЦ на Уралмаше проходила творческая встреча российской балерины Анастасии Волочковой и жителей Екатеринбурга. Там звезда представила свою песню, призналась, что мечтает об экранизации своей автобиографии «Плата за успех», восхитилась уральцами и ответила ненавистникам своего знаменитого шпагата.
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