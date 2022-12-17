Роскачество предупредило о риске взлома телевизора хакерами

18 декабря 2022 в 09:50 Размер текста - 17 +

Влом устройств обычных граждан вряд ли возможен, заявили в Роскачестве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Телевизоры с функцией Smart TV могут взломать хакеры. Об этом заявили в Роскачестве. «Телевизоры с функцией Smart TV могут не только передавать данные сторонним лицам, но и стать жертвой хакеров», — передает сообщение организации РИА Новости. Уточняется, чтобы избежать отслеживания своего устройства, необходимо отключить функцию автоматического распознавания контента. В Роскачестве считают, что Smart TV может быть подвержен атаке, если злоумышленники хотят нанести ущерб цифровой, финансовой или реальной жизни того или иного пользователя. «В случае с обычными гражданами и для „развлечения“ такое вряд ли возможно, потому что это затратный процесс», — отметили в организации. Ранее сообщалось, что атакам хакеров подверглись несколько российских СМИ. Среди них ТАСС, Москва 24, «Коммерсант», РБК, Экспресс-газета, «Фонтанка», «Известия», а также PeopleTalk и E1, передают Дни.ру.

Телевизоры с функцией Smart TV могут взломать хакеры. Об этом заявили в Роскачестве. «Телевизоры с функцией Smart TV могут не только передавать данные сторонним лицам, но и стать жертвой хакеров», — передает сообщение организации РИА Новости. Уточняется, чтобы избежать отслеживания своего устройства, необходимо отключить функцию автоматического распознавания контента. В Роскачестве считают, что Smart TV может быть подвержен атаке, если злоумышленники хотят нанести ущерб цифровой, финансовой или реальной жизни того или иного пользователя. «В случае с обычными гражданами и для „развлечения“ такое вряд ли возможно, потому что это затратный процесс», — отметили в организации. Ранее сообщалось, что атакам хакеров подверглись несколько российских СМИ. Среди них ТАСС, Москва 24, «Коммерсант», РБК, Экспресс-газета, «Фонтанка», «Известия», а также PeopleTalk и E1, передают Дни.ру.