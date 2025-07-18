Минобороны показало кадры разгрома ВСУ на южнодонецком направлении. Видео

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На видео зафиксированы моменты точного попадания боеприпасов по укреплениям ВСУ
На видео зафиксированы моменты точного попадания боеприпасов по укреплениям ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Минобороны опубликовало видео уничтожения личного состава и техники ВСУ в результате авиационных ударов на южнодонецком направлении. Видео поделились с URA.RU.

На кадрах, российские Воздушно-космические силы нанесли серию высокоточных ударов по выявленным замаскированным позициям украинских подразделений. В результате были поражены места скопления личного состава и военной техники противника. На видео зафиксированы моменты точного попадания боеприпасов по укреплениям и технике ВСУ.

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Минобороны опубликовало видео уничтожения личного состава и техники ВСУ в результате авиационных ударов на южнодонецком направлении. Видео поделились с URA.RU. На кадрах, российские Воздушно-космические силы нанесли серию высокоточных ударов по выявленным замаскированным позициям украинских подразделений. В результате были поражены места скопления личного состава и военной техники противника. На видео зафиксированы моменты точного попадания боеприпасов по укреплениям и технике ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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