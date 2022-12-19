Пермякам предлагают встретить Новый год в лесу за 12 тысяч рублей

Эко-деревня находится в Демидково — в 40 километрах от Перми Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Пермякам предлагают встретить Новый год в лесу в 40 километрах от города. Анонс новогодней программы за 12 тысяч рублей на человека представила эко-деревня Welcome to forest в Демидково в своих соцсетях.

«А давайте встретим Новый Год не за столом, а в лесу? 31 декабря мы вместе будем танцевать, очень вкусно угощаться, фотографироваться, кататься в собачьей упряжке и на лошадях, смотреть новогодние фильмы и встречать Новый год», — указано в предложении эко-деревни.

Есть два варианта такого празднования: с проживанием в геосфере или лодж-тенте за 12 тысяч рублей (сутки) и без проживания — 8500. Во втором случае, после всех развлечений и празднований придется ехать домой или искать место для ночевки.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предложили встретить Новый год в Чердыни. Такой тур на сутки выйдет в 18 тысяч рублей с человека вместе с праздничным ужином.