В Екатеринбурге появится музей и мюзикл имени Шигирского идола

Продвижение Шигирского идола пройдет в рамках празднования 300-летия Екатеринбурга Фото: Анна Майорова © URA.RU

У Шигирского идола — возможного символа Екатеринбурга, появится свой музей, а также в его честь сочинять мюзикл. С таким анонсом выступил заместитель главы Екатеринбурга Сергей Плахотин во время заседания организационного комитета по продвижению Шигирской археологической коллекции.

«Главная из них [задач] — создание „Шигир-музея“ — обособленного музейного комплекса с развитой туристической инфраструктурой и сферой гостеприимства. Это долгосрочный проект, который может стать венцом нашей работы», — заявил Плахотин.

Кроме этого, по задумке оргкомитета екатеринбургский музыкант Александра Пантыкина посвятить артефакту мюзикл, а режиссер Алексей Федорченко займется разработкой сценария, по которому снимут кино про древнейшую скульптуру. Также Плахотина сообщил, что в скором времени пройдут дополнительные научные исследования по сохранению Шигирской коллекции, начнется переиздание научной литературы на данную тему и продвижение артефакта как скульптуры мирового значения.

Таким образом, все эти мероприятия помогут привлечь внимание общественности к Шигирскому идолу и к Екатеринбургу, как к туристическому привлекательному месту. Все планы относительно символа столицы Урала реализуются в рамках программы празднования 300-летия Екатеринбурга.

Шигирский идол хранится в Свердловском краеведческом музее и является древнейшей деревянной скульптурой в мире — идолу около 12 тысяч лет. Ранее власти Екатеринбурга объявили, что намерены пиарить артефакт, однако многие общественники выступают против этой идеи. По мнению активистов, реклама Шигирского идола может привести к росту неоязыческих настроений, как на Украине.