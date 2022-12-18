В Екатеринбурге появится музей и мюзикл имени Шигирского идола

У Шигирского идола — возможного символа Екатеринбурга, появится свой музей, а также в его честь сочинять мюзикл. С таким анонсом выступил заместитель главы Екатеринбурга Сергей Плахотин во время заседания организационного комитета по продвижению Шигирской археологической коллекции.
«Главная из них [задач] — создание „Шигир-музея“ — обособленного музейного комплекса с развитой туристической инфраструктурой и сферой гостеприимства. Это долгосрочный проект, который может стать венцом нашей работы», — заявил Плахотин.
Кроме этого, по задумке оргкомитета екатеринбургский музыкант Александра Пантыкина посвятить артефакту мюзикл, а режиссер Алексей Федорченко займется разработкой сценария, по которому снимут кино про древнейшую скульптуру. Также Плахотина сообщил, что в скором времени пройдут дополнительные научные исследования по сохранению Шигирской коллекции, начнется переиздание научной литературы на данную тему и продвижение артефакта как скульптуры мирового значения.
Таким образом, все эти мероприятия помогут привлечь внимание общественности к Шигирскому идолу и к Екатеринбургу, как к туристическому привлекательному месту. Все планы относительно символа столицы Урала реализуются в рамках программы празднования 300-летия Екатеринбурга.
Шигирский идол хранится в Свердловском краеведческом музее и является древнейшей деревянной скульптурой в мире — идолу около 12 тысяч лет. Ранее власти Екатеринбурга объявили, что намерены пиарить артефакт, однако многие общественники выступают против этой идеи. По мнению активистов, реклама Шигирского идола может привести к росту неоязыческих настроений, как на Украине.
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Будьте в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и Свердловской области - читайте канал Екатское чтиво.
У Шигирского идола — возможного символа Екатеринбурга, появится свой музей, а также в его честь сочинять мюзикл. С таким анонсом выступил заместитель главы Екатеринбурга Сергей Плахотин во время заседания организационного комитета по продвижению Шигирской археологической коллекции. «Главная из них [задач] — создание „Шигир-музея“ — обособленного музейного комплекса с развитой туристической инфраструктурой и сферой гостеприимства. Это долгосрочный проект, который может стать венцом нашей работы», — заявил Плахотин. Кроме этого, по задумке оргкомитета екатеринбургский музыкант Александра Пантыкина посвятить артефакту мюзикл, а режиссер Алексей Федорченко займется разработкой сценария, по которому снимут кино про древнейшую скульптуру. Также Плахотина сообщил, что в скором времени пройдут дополнительные научные исследования по сохранению Шигирской коллекции, начнется переиздание научной литературы на данную тему и продвижение артефакта как скульптуры мирового значения. Таким образом, все эти мероприятия помогут привлечь внимание общественности к Шигирскому идолу и к Екатеринбургу, как к туристическому привлекательному месту. Все планы относительно символа столицы Урала реализуются в рамках программы празднования 300-летия Екатеринбурга. Шигирский идол хранится в Свердловском краеведческом музее и является древнейшей деревянной скульптурой в мире — идолу около 12 тысяч лет. Ранее власти Екатеринбурга объявили, что намерены пиарить артефакт, однако многие общественники выступают против этой идеи. По мнению активистов, реклама Шигирского идола может привести к росту неоязыческих настроений, как на Украине.