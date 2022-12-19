На границе Челябинской области и Башкортостана затруднено движение

Мокрый снег привел к заторам на федеральной трассе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На границы Челябинской области и Башкортостана на трассе М5 наблюдается затруднение движения транспорта. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

«На федеральной автодороге М-5 УРАЛ Москва-Челябинск на границе Челябинской области и Республики Башкортостан наблюдаются затруднения в движении в сторону Республики Башкирия. Госавтоинспекция рекомендует отказаться от поездок в данном направлении», — уточнили в профильной группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».

В ГИБДД добавили, что перевели службы в повышенную степень готовности. Они отметили, что готовы придти на помощь в любую минуту.

Ранее челябинцев предупредили о мокром снеге, который начался 18 декабря. Водители уже сообщали о заторах на трассе М5 в Челябинской области.