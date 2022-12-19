19 декабря 2022

На границе Челябинской области и Башкортостана затруднено движение

© Служба новостей «URA.RU»
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Трасса М5 Дорога Челябинск, снег, пробка, трасса м5, дорога
Мокрый снег привел к заторам на федеральной трассе Фото:

На границы Челябинской области и Башкортостана на трассе М5 наблюдается затруднение движения транспорта. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

«На федеральной автодороге М-5 УРАЛ Москва-Челябинск на границе Челябинской области и Республики Башкортостан наблюдаются затруднения в движении в сторону Республики Башкирия. Госавтоинспекция рекомендует отказаться от поездок в данном направлении», — уточнили в профильной группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».

В ГИБДД добавили, что перевели службы в повышенную степень готовности. Они отметили, что готовы придти на помощь в любую минуту.

Ранее челябинцев предупредили о мокром снеге, который начался 18 декабря. Водители уже сообщали о заторах на трассе М5 в Челябинской области.

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На границы Челябинской области и Башкортостана на трассе М5 наблюдается затруднение движения транспорта. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. «На федеральной автодороге М-5 УРАЛ Москва-Челябинск на границе Челябинской области и Республики Башкортостан наблюдаются затруднения в движении в сторону Республики Башкирия. Госавтоинспекция рекомендует отказаться от поездок в данном направлении», — уточнили в профильной группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». В ГИБДД добавили, что перевели службы в повышенную степень готовности. Они отметили, что готовы придти на помощь в любую минуту. Ранее челябинцев предупредили о мокром снеге, который начался 18 декабря. Водители уже сообщали о заторах на трассе М5 в Челябинской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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