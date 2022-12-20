Путин пообещал субсидии угольной промышленности в ЛНР

21 декабря 2022 в 00:09 Размер текста - 17 +

Президент РФ направит субсидии для угольных предприятий ЛНР Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти выделят субсидии для угольных предприятий в Луганской народной республике (ЛНР), которые помогут развивать компании и выплачивать зарплаты сотрудникам. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Что касается помощи, то мы это, конечно, тоже сделаем. Особенно субсидии на заработные платы, на какие-то другие мероприятия, необходимые для сохранения жизнедеятельности предприятий. Это мы сделаем и сделаем как можно быстрее. Надо просто понять объем», — заявил президент в ходе встречи с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником, трансляция которой велась в эфире телеканала «Россия-24». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель, по словам президента РФ, заключается в защите мирного населения Донбасса. Ранее стало известно, что в парламент ЛНР внесли проект новой конституции. Подробности проекта основного закона нового российского субъекта не разглашаются. По заявлению главы государства, ситуация в ЛНР является сложной, основным приоритетом сейчас является — безопасность местных жителей, передает слова президента МК .

Власти выделят субсидии для угольных предприятий в Луганской народной республике (ЛНР), которые помогут развивать компании и выплачивать зарплаты сотрудникам. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Что касается помощи, то мы это, конечно, тоже сделаем. Особенно субсидии на заработные платы, на какие-то другие мероприятия, необходимые для сохранения жизнедеятельности предприятий. Это мы сделаем и сделаем как можно быстрее. Надо просто понять объем», — заявил президент в ходе встречи с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником, трансляция которой велась в эфире телеканала «Россия-24». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель, по словам президента РФ, заключается в защите мирного населения Донбасса. Ранее стало известно, что в парламент ЛНР внесли проект новой конституции. Подробности проекта основного закона нового российского субъекта не разглашаются. По заявлению главы государства, ситуация в ЛНР является сложной, основным приоритетом сейчас является — безопасность местных жителей, передает слова президента МК.