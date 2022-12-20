20 декабря 2022

Путин пообещал субсидии угольной промышленности в ЛНР

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Пленарная сессия на ВЭФ 2022. Владивосток, путин владимир, вэф 2022
Президент РФ направит субсидии для угольных предприятий ЛНР Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Власти выделят субсидии для угольных предприятий в Луганской народной республике (ЛНР), которые помогут развивать компании и выплачивать зарплаты сотрудникам. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Что касается помощи, то мы это, конечно, тоже сделаем. Особенно субсидии на заработные платы, на какие-то другие мероприятия, необходимые для сохранения жизнедеятельности предприятий. Это мы сделаем и сделаем как можно быстрее. Надо просто понять объем», — заявил президент в ходе встречи с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником, трансляция которой велась в эфире телеканала «Россия-24».

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель, по словам президента РФ, заключается в защите мирного населения Донбасса. Ранее стало известно, что в парламент ЛНР внесли проект новой конституции. Подробности проекта основного закона нового российского субъекта не разглашаются. По заявлению главы государства, ситуация в ЛНР является сложной, основным приоритетом сейчас является — безопасность местных жителей, передает слова президента МК.

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Власти выделят субсидии для угольных предприятий в Луганской народной республике (ЛНР), которые помогут развивать компании и выплачивать зарплаты сотрудникам. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Что касается помощи, то мы это, конечно, тоже сделаем. Особенно субсидии на заработные платы, на какие-то другие мероприятия, необходимые для сохранения жизнедеятельности предприятий. Это мы сделаем и сделаем как можно быстрее. Надо просто понять объем», — заявил президент в ходе встречи с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником, трансляция которой велась в эфире телеканала «Россия-24». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель, по словам президента РФ, заключается в защите мирного населения Донбасса. Ранее стало известно, что в парламент ЛНР внесли проект новой конституции. Подробности проекта основного закона нового российского субъекта не разглашаются. По заявлению главы государства, ситуация в ЛНР является сложной, основным приоритетом сейчас является — безопасность местных жителей, передает слова президента МК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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