Пермячка совершила покушение на убийство своего мужа

Женщину заключили под стражу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительницу Перми заключили под стражу за покушение на убийство своего мужа. Она нанесла ему один удар ножом в грудь, сообщается в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю.

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемая, пытаясь убить своего супруга, нанесла ему один удар ножом в грудь. Однако преступный замысел не был доведен до конца», — сообщается в ведомстве. Мужчине вовремя оказали медицинскую помощь в больнице.

Против жительницы Мотовилихинского района возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ «покушения на убийство». В отношении подозреваемой избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее URA.RU писало, что житель Пермского края совершил покушение на убийство коллеги. Суд признал нападавшего виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 6,5 лет с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.