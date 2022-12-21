В пермском крайизбиркоме обозначили главную задачу на следующий год

В пермском избиркоме начали подготовку к выборам президента в 2024 году

В Перми переформируют избирательные комиссии Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Подготовка к выборам президента РФ и цифровизация связанных с ними процессов в Перми должны стать основной задачей в 2023 году. Планы на предстоящий год наметили представители краевой избирательной комиссии на обучающем семинаре в ПГНИУ, итоги были опубликованы на официальном сайте ведомства.

«Подготовка к выборам президента должна стать основной задачей комиссий в 2023 году. Обстоятельства диктуют необходимость цифровизации процессов, что ставит комиссиям задачи развивать применение новейших информационных технологий в нашей деятельности», — процитировали на сайте слова председателя крайизбиркома Игоря Вагина. Он добавил, что в следующем году будут переформированы почти все региональные комиссии, а члены комиссий пройдут обучение.

На семинаре выступил член ЦИК России Евгений Шевченко. Он заявил, что применяемые в Пермском крае изготовление протоколов с QR-кодом, видеонаблюдение, видеофиксация и другие технологии должны широко использоваться на предстоящих выборах. Шевченко отметил, что в Центре общественного наблюдения за выборами в Прикамье, одном из лучших в стране, есть все необходимые условия на избирательных участках. Ранее URA.RU сообщило о том, что в Перми иноагентам запретят вносить пожертвования в фонды кандидатов на выборах.