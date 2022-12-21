За время предыдущих торгов цену недвижимости неоднократно снижали Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Москве снова не удалось продать особняк властей Челябинской области. Как сообщается на сайте площадки аукциона, за шесть лет актив выставляли на торги 23 раза.

«Электронный аукцион по продаже нежилого здания не состоялся. Здание располагается по адресу в Москве: Тимирязевский район, Дмитровский проезд, дом 4а», — отмечается на сайте аукционной площадки.

Согласно описанию, фундаменты здания железобетонные ленточные. Наружные стены кирпичные и деревянные, перегородки кирпичные. Крыша покрыта металлочерепицей. Высота потолков составляет от 1,6 до 5,6 метра. Помещение оснащено радио, телефонией, телевидением и вентиляцией. Общая площадь составляет 226 кв. метров. В настоящее время здание не используется

За время продаж с лета 2016 года начальная цена объекта снизилась. Первоначально недвижимость продавали за 243 миллиона рублей, затем стоимость многократно снижалась.

Ранее сотрудники представительства Челябинской области работали именно в этом здании. Позже представительство стало арендовать площади ближе к центру города, а сам особняк пустует. Сдать его в аренду не удалось.