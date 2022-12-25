Аналитики назвали главные новогодние салаты пермяков

Аналитики «Яндекс»: главный новогодний салат пермяков — «Селедка под шубой»

26 декабря 2022 в 11:29 Размер текста - 17 +

На первом месте оказался салат «Селедка под шубой» Фото: Марина Молдавская © URA.RU Аналитики «Яндекса» выяснили, рецепты каких салатов пермяки ищут в интернете чаще всего перед Новым годом. Выяснилось, что самый популярный салат у пермяков, судя по числу запросов, — «Селедка под шубой». «Главный новогодний салат Перми — „Селедка под шубой“. Традиционный для праздничного стола „Оливье“ оказался на втором месте: возможно, его рецепт многие и так помнят наизусть. Кстати, в Перми его чаще всего делают либо с колбасой, либо с курицей. В пятерку главных новогодних салатов также попали „Цезарь“, „Мимоза“ и салат с курицей и ананасами», — указано в исследовании. Также, пермяки часто ищут рецепты салатов «Крабовый», «Греческий», «Гранатовый браслет», а также салатов с морепродуктами. Кроме того, в Перми особенно популярен салат с фасолью и сухариками. Еще здесь чаще, чем в других городах, ищут рецепты салатов «Невеста» и «Рыбка». Ранее URA.RU рассказывало, сколько стоит приготовить «Оливье» в Перми на семью. Килограмм домашнего салата будет стоить 210 рублей.

Аналитики «Яндекса» выяснили, рецепты каких салатов пермяки ищут в интернете чаще всего перед Новым годом. Выяснилось, что самый популярный салат у пермяков, судя по числу запросов, — «Селедка под шубой». «Главный новогодний салат Перми — „Селедка под шубой“. Традиционный для праздничного стола „Оливье“ оказался на втором месте: возможно, его рецепт многие и так помнят наизусть. Кстати, в Перми его чаще всего делают либо с колбасой, либо с курицей. В пятерку главных новогодних салатов также попали „Цезарь“, „Мимоза“ и салат с курицей и ананасами», — указано в исследовании. Также, пермяки часто ищут рецепты салатов «Крабовый», «Греческий», «Гранатовый браслет», а также салатов с морепродуктами. Кроме того, в Перми особенно популярен салат с фасолью и сухариками. Еще здесь чаще, чем в других городах, ищут рецепты салатов «Невеста» и «Рыбка». Ранее URA.RU рассказывало, сколько стоит приготовить «Оливье» в Перми на семью. Килограмм домашнего салата будет стоить 210 рублей.