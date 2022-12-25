Главный терапевт Пермского края дала основной совет к новогоднему столу

26 декабря 2022 в 12:15 Размер текста - 17 +

На обильном новогоднем столе попробовать можно все, но по чуть-чуть Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Обилие блюд на праздничном столе может стать не только приятным разнообразием среди будничной еды, но и нести в себе угрозы здоровью. Главный внештатный терапевт министерства здравоохранения Пермского края Наталья Корягина дает несколько советов, как не омрачить себе Новый год. Основной из них — не доедать. «Срок хранения готовых блюд не превышает 48 часов, а для большинства — это всего 12-18 часов с момента приготовления. На следующий день постарайтесь вернуться к привычному питанию — хотя бы в том, что касается режимов и объема. И, пожалуйста, не доедайте!» — пишет медик в своих соцсетях. Во время застолья Корягина советует накладывать в тарелку небольшие порции и чаще выходить из-за стола — потанцевать или подышать свежим воздухом. Ранее URA.RU рассказывало о самых популярных среди пермяков новогодних салатах. Исследование запросов пользователей «Яндекса» показало, что ими остаются «Селедка под шубой» и «Оливье».

Обилие блюд на праздничном столе может стать не только приятным разнообразием среди будничной еды, но и нести в себе угрозы здоровью. Главный внештатный терапевт министерства здравоохранения Пермского края Наталья Корягина дает несколько советов, как не омрачить себе Новый год. Основной из них — не доедать. «Срок хранения готовых блюд не превышает 48 часов, а для большинства — это всего 12-18 часов с момента приготовления. На следующий день постарайтесь вернуться к привычному питанию — хотя бы в том, что касается режимов и объема. И, пожалуйста, не доедайте!» — пишет медик в своих соцсетях. Во время застолья Корягина советует накладывать в тарелку небольшие порции и чаще выходить из-за стола — потанцевать или подышать свежим воздухом. Ранее URA.RU рассказывало о самых популярных среди пермяков новогодних салатах. Исследование запросов пользователей «Яндекса» показало, что ими остаются «Селедка под шубой» и «Оливье».