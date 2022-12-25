В Курганской области продают землю под малоэтажную застройку. Скрин

26 декабря 2022 в 13:08 Размер текста - 17 +

В Курганской области выставили на продажу земельный участок площадью около 20 гектаров под строительство малоэтажных домов. Соответствующий аукцион размещен на сайте торгов. «Право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории, расположенной в деревне Логовушка Кетовского района Курганской области. Площадь земельного участка составляет 198 492 квадратных метров. Начальная цена: 9 000 000 рублей», — указано в документе. Заявки на участие в торгах принимаются до 10 января 2023 года. Итоги будут подведены 16 января. Организатором торгов выступает администрация Кетовского муниципального округа. Договор заключается на пять лет. Застройщикам обещают помощь в виде финансовой поддержки до 300 тысяч рублей на один гектар. Гражданам, которые планируют строить или приобретать индивидуальные жилые дома, готовы предоставить безвозмездную субсидию до 700 тысяч рублей в рамках проекта «Русская мечта». Ранее URA.RU писало, что курганский застройщик Александр Бабочкин выиграл торги у своего брата. В Северном районе Кургана продается земля под строительство среднеэтажных домов за 5 млн рублей, а в микрорайоне Рябково мэрия продает земельный участок под высотную застройку за 3,5 млн рублей. Также сообщалось, что в Кургане построят высотку в первом микрорайоне Заозерного района и еще одну 17-этажку с видом на Тобол — в Западном районе.