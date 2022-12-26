В Челябинске цены на бизнес-недвижимость от застройщика выросли вдвое

27 декабря 2022 в 16:30 Размер текста - 17 +

Стоимость объектов увеличилась с 60 до 120 тысяч рублей за квадратный метр Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Челябинске цены на коммерческую недвижимость от застройщика за 2022 год выросли вдвое. Как рассказал URA.RU директор агентства «А1» Степан Подпятников, стоимость одного квадратного метра в таких объектах увеличилась с 60 до 120 тысяч рублей за квадратный метр. «В этом году застройщики начали выставлять свои коммерческие объекты недвижимости намного выше, чем они предлагали в 2021. В прошлом году можно было купить у застройщика коммерческую недвижимость по цене 60 тысяч рублей за квадратный метр, в этом году это 120 тысяч рублей за квадратный метр как минимум», — поделился Подпятников. По словам директора «А1», стоимость коммерческой недвижимости зависит от местоположения. Самые дорогие объекты расположены в новых микрорайонах и жилых комплексах. Так, коммерческие объекты в ЖК «Алое поле» продаются по цене от 200 тысяч рублей за квадратный метр. Ранее челябинские бизнесмены стали активно скупать площади в торговых и бизнес-центрах с арендаторами от собственников. В результате количество предложений о продаже коммерческой недвижимости с сентября по декабрь 2022 в Челябинске сократилось на 30%.

В Челябинске цены на коммерческую недвижимость от застройщика за 2022 год выросли вдвое. Как рассказал URA.RU директор агентства «А1» Степан Подпятников, стоимость одного квадратного метра в таких объектах увеличилась с 60 до 120 тысяч рублей за квадратный метр. «В этом году застройщики начали выставлять свои коммерческие объекты недвижимости намного выше, чем они предлагали в 2021. В прошлом году можно было купить у застройщика коммерческую недвижимость по цене 60 тысяч рублей за квадратный метр, в этом году это 120 тысяч рублей за квадратный метр как минимум», — поделился Подпятников. По словам директора «А1», стоимость коммерческой недвижимости зависит от местоположения. Самые дорогие объекты расположены в новых микрорайонах и жилых комплексах. Так, коммерческие объекты в ЖК «Алое поле» продаются по цене от 200 тысяч рублей за квадратный метр. Ранее челябинские бизнесмены стали активно скупать площади в торговых и бизнес-центрах с арендаторами от собственников. В результате количество предложений о продаже коммерческой недвижимости с сентября по декабрь 2022 в Челябинске сократилось на 30%.