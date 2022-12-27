27 декабря 2022

Минобр сорвал план мэрии по повышению платы за детский сад в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Второе здание муниципального детского сада № 437 в микрорайоне Солнечный. Екатеринбург, детский сад, дошкольное учреждение, детский садик
Плата за детский сад в Екатеринбурге увеличивается второй год подряд, до этого она не индексировалась несколько лет Фото:

Повышение платы за детский сад в Екатеринбурге внезапно обернулось новым спором между городским департаментом образования и региональным министерством. По данным URA.RU, мэрия изначально настаивала на более жесткой индексации и подготовила для этого все экономические доводы, однако минобр в последний момент смягчил реформу, избегая общественного недовольства.

«Структура расходов такова, что областное министерство образования финансирует зарплату, мэрия отвечает за содержание здания, а родительская плата идет на продукты. Поскольку их стоимость в этом году увеличилась, потребовалось повышение. Мэрия настаивала на 10% (все обоснования для такого решения имеются). Но в минобре это заблокировали, оставив 5,5% — чтобы не будоражить общественное мнение», — поделился источник агентства в одном из дошкольных учреждений.

В пресс-службе мэрии обещали уточнить информацию по теме. В областной департамент информполитики направлен запрос на комментарий.

Постановление правительства о новых расценках правительство опубликовало в середине декабря. С 1 января 2023 года в Екатеринбурге за присмотр и уход за детьми с родителей будут взымать на 55 рублей больше — 1070, если ребенок ходит в группу, рассчитанную на пять часов. Для 10 и 12-часовых групп стоимость вырастет на 120 рублей и составит 3470 и 3650 рублей в месяц соответственно. А в круглосуточных группах (пять дней в неделю) родители будут платить на 150 рублей больше, там оплата выросла до 4198 рублей.

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Повышение платы за детский сад в Екатеринбурге внезапно обернулось новым спором между городским департаментом образования и региональным министерством. По данным URA.RU, мэрия изначально настаивала на более жесткой индексации и подготовила для этого все экономические доводы, однако минобр в последний момент смягчил реформу, избегая общественного недовольства. «Структура расходов такова, что областное министерство образования финансирует зарплату, мэрия отвечает за содержание здания, а родительская плата идет на продукты. Поскольку их стоимость в этом году увеличилась, потребовалось повышение. Мэрия настаивала на 10% (все обоснования для такого решения имеются). Но в минобре это заблокировали, оставив 5,5% — чтобы не будоражить общественное мнение», — поделился источник агентства в одном из дошкольных учреждений. В пресс-службе мэрии обещали уточнить информацию по теме. В областной департамент информполитики направлен запрос на комментарий. Постановление правительства о новых расценках правительство опубликовало в середине декабря. С 1 января 2023 года в Екатеринбурге за присмотр и уход за детьми с родителей будут взымать на 55 рублей больше — 1070, если ребенок ходит в группу, рассчитанную на пять часов. Для 10 и 12-часовых групп стоимость вырастет на 120 рублей и составит 3470 и 3650 рублей в месяц соответственно. А в круглосуточных группах (пять дней в неделю) родители будут платить на 150 рублей больше, там оплата выросла до 4198 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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