В Перми за 20 миллионов продается бизнес по эвакуации грузовиков

Автопарк предприятия состоит из трех эвакуаторов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перми продается компания «Юпитер-К», которая занимается перевозкой грузовых машин эвакуаторами. Информация о продаже бизнеса размещена в популярном сервисе объявлений. Стоимость предприятия — 20 миллионов рублей.

«Компания осуществляет деятельность на территории Перми и края. Автопарк состоит из трех единиц техники — грузовых эвакуаторов. Бизнес работает с 2007 года, окупаемость — три года. Среди клиентов — крупные пермские и региональные автосалоны, есть постоянные клиенты среди жителей», — сообщается в объявлении о продаже.

Автор объявления также уточняет, что компания использует сеть ретрансляторов с постоянным вещанием по федеральным и региональным дорогам рекламы эвакуации грузового транспорта. Помимо этого, у предприятия есть свой сайт и программное обеспечение для работы с эвакуаторами. Новому собственнику продавец готов в течение полугода помогать с ознакомлением и ведением бизнеса.

По данным сервиса СБИС, владельцем ООО «Юпитер-К», является зарегистрированный в Ижевске индивидуальный предприниматель. Ему также принадлежит в Перми ООО «Юпитер-Сервис», которое занимается ремонтом и обслуживанием автомобилей. По итогам 2021 года чистая совокупная чистая прибыль обеих компаний составила 12,6 млн рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми выставлена на продажу транспортная компания. Цена бизнеса — три миллиона рублей, на вырученные деньги собственник планирует открыть магазин.