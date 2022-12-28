Санкции США и ЕС ударили по свердловским детям с редкими заболеваниями

Санкции США и ЕС против России сказались на поставках важных медицинских препаратов в Свердловскую область. Речь идет о лекарствах, которыми лечат детей с орфанными заболеваниями (болезни, которые встречаются очень редко — прим.ред.). Об этом URA.RU рассказал источник в медицинских кругах.
«Санкции введенные против России западными странами повлияли на обеспечение медикаментами свердловчан. Речь идет о юных пациентах с редкими заболеваниями. Из-за санкций разрушились логистические цепочки, что привело к нарушению сроков поставок многих препаратов. Пациентам приходится ждать месяцами», — отметил собеседник агентства.
Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием к директору центра помощи пациентам «Геном» Елене Хвостиковой. «Санкции повлияли только на то, что компаниям запрещена активная промо-реклама. И осложнилась поставка из-за того, что нет прямых путей поставок. Даже с тяжелейшими условиями поставки „Золгенсма“, все равно проработали пути через Казахстан. А там поставка под каждого ребенка персонально и с жестким температурным режимом. Есть только очень редкие случаи, например, Польша не поставляет препарат „Кортинеф“ для надпочечниковой недостаточности. Но мы все равно справились. Родители везли из Турции, а сейчас завод в Тюмени производит аналог», — сказала Хвостикова.
Перечень редких заболеваний:
- 1. Гемолитико-уремический синдром;
- 2. Пароксизмальная ночная гемоглобинурия;
- 3. Апластическая анемия неуточненная;
- 4. Наследственный дефицит факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра);
- 5. Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (синдром Эванса);
- 6. Дефект в системе комплемента;
- 7. Преждевременная половая зрелость центрального происхождения;
- 8. Нарушения обмена ароматических аминокислот (классическая фенилкетонурия, другие виды гиперфенилаланинемии);
- 9. Тирозинемия;
- 10. Болезнь «кленового сиропа»;
- 11. Другие виды нарушений обмена аминокислот с разветвленной цепью;
- 12. Нарушения обмена жирных кислот;
- 13. Гомоцистинурия;
- 14. Глютарикацидурия;
- 15. Галактоземия;
- 16. Другие сфинголипидозы: болезнь Фабри (Фабри-Андерсона), Нимана-Пика;
- 17. Мукополисахаридоз, тип I;
- 18. Мукополисахаридоз, тип II;
- 19. Мукополисахаридоз, тип VI;
- 20. Острая перемежающая (печеночная) порфирия;
- 21. Нарушения обмена меди (болезнь Вильсона);
- 22. Незавершенный остеогенез;
- 23. Легочная (артериальная) гипертензия (идиопатическая) (первичная);
- 24. Юношеский артрит с системным началом.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в свердловский минздрав. На момент публикации ответ на запрос не поступил.
Проблему с поставками лекарств поднимали на пресс-конференции в «Интерфаксе» 16 декабря в Москве. Тогда сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев заявил журналисту URA.RU о том, что, несмотря на санкционное давление, мировое медицинское сообщество прикладывает все усилия, чтобы российские пациенты были обеспечены всеми необходимыми препаратами. При этом западные санкции не затрагивают фармацевтическую индустрию и не ограничивают поставки лекарств напрямую.
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