Санкции США и ЕС ударили по свердловским детям с редкими заболеваниями

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Дети, школьники, школа, силовики. Тюмень, качель, ребенок на качели
Санкции против РФ сказались на поставках важных медицинских препаратов для детей Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Санкции США и ЕС против России сказались на поставках важных медицинских препаратов в Свердловскую область. Речь идет о лекарствах, которыми лечат детей с орфанными заболеваниями (болезни, которые встречаются очень редко — прим.ред.). Об этом URA.RU рассказал источник в медицинских кругах.

«Санкции введенные против России западными странами повлияли на обеспечение медикаментами свердловчан. Речь идет о юных пациентах с редкими заболеваниями. Из-за санкций разрушились логистические цепочки, что привело к нарушению сроков поставок многих препаратов. Пациентам приходится ждать месяцами», — отметил собеседник агентства.

Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием к директору центра помощи пациентам «Геном» Елене Хвостиковой. «Санкции повлияли только на то, что компаниям запрещена активная промо-реклама. И осложнилась поставка из-за того, что нет прямых путей поставок. Даже с тяжелейшими условиями поставки „Золгенсма“, все равно проработали пути через Казахстан. А там поставка под каждого ребенка персонально и с жестким температурным режимом. Есть только очень редкие случаи, например, Польша не поставляет препарат „Кортинеф“ для надпочечниковой недостаточности. Но мы все равно справились. Родители везли из Турции, а сейчас завод в Тюмени производит аналог», — сказала Хвостикова.

Перечень редких заболеваний:

  • 1. Гемолитико-уремический синдром;
  • 2. Пароксизмальная ночная гемоглобинурия;
  • 3. Апластическая анемия неуточненная;
  • 4. Наследственный дефицит факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра);
  • 5. Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (синдром Эванса);
  • 6. Дефект в системе комплемента;
  • 7. Преждевременная половая зрелость центрального происхождения;
  • 8. Нарушения обмена ароматических аминокислот (классическая фенилкетонурия, другие виды гиперфенилаланинемии);
  • 9. Тирозинемия;
  • 10. Болезнь «кленового сиропа»;
  • 11. Другие виды нарушений обмена аминокислот с разветвленной цепью;
  • 12. Нарушения обмена жирных кислот;
  • 13. Гомоцистинурия;
  • 14. Глютарикацидурия;
  • 15. Галактоземия;
  • 16. Другие сфинголипидозы: болезнь Фабри (Фабри-Андерсона), Нимана-Пика;
  • 17. Мукополисахаридоз, тип I;
  • 18. Мукополисахаридоз, тип II;
  • 19. Мукополисахаридоз, тип VI;
  • 20. Острая перемежающая (печеночная) порфирия;
  • 21. Нарушения обмена меди (болезнь Вильсона);
  • 22. Незавершенный остеогенез;
  • 23. Легочная (артериальная) гипертензия (идиопатическая) (первичная);
  • 24. Юношеский артрит с системным началом.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в свердловский минздрав. На момент публикации ответ на запрос не поступил.

Проблему с поставками лекарств поднимали на пресс-конференции в «Интерфаксе» 16 декабря в Москве. Тогда сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев заявил журналисту URA.RU о том, что, несмотря на санкционное давление, мировое медицинское сообщество прикладывает все усилия, чтобы российские пациенты были обеспечены всеми необходимыми препаратами. При этом западные санкции не затрагивают фармацевтическую индустрию и не ограничивают поставки лекарств напрямую.

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Санкции США и ЕС против России сказались на поставках важных медицинских препаратов в Свердловскую область. Речь идет о лекарствах, которыми лечат детей с орфанными заболеваниями (болезни, которые встречаются очень редко — прим.ред.). Об этом URA.RU рассказал источник в медицинских кругах. «Санкции введенные против России западными странами повлияли на обеспечение медикаментами свердловчан. Речь идет о юных пациентах с редкими заболеваниями. Из-за санкций разрушились логистические цепочки, что привело к нарушению сроков поставок многих препаратов. Пациентам приходится ждать месяцами», — отметил собеседник агентства. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием к директору центра помощи пациентам «Геном» Елене Хвостиковой. «Санкции повлияли только на то, что компаниям запрещена активная промо-реклама. И осложнилась поставка из-за того, что нет прямых путей поставок. Даже с тяжелейшими условиями поставки „Золгенсма“, все равно проработали пути через Казахстан. А там поставка под каждого ребенка персонально и с жестким температурным режимом. Есть только очень редкие случаи, например, Польша не поставляет препарат „Кортинеф“ для надпочечниковой недостаточности. Но мы все равно справились. Родители везли из Турции, а сейчас завод в Тюмени производит аналог», — сказала Хвостикова. Перечень редких заболеваний: Редакция URA.RU обратилась за комментарием в свердловский минздрав. На момент публикации ответ на запрос не поступил. Проблему с поставками лекарств поднимали на пресс-конференции в «Интерфаксе» 16 декабря в Москве. Тогда сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев заявил журналисту URA.RU о том, что, несмотря на санкционное давление, мировое медицинское сообщество прикладывает все усилия, чтобы российские пациенты были обеспечены всеми необходимыми препаратами. При этом западные санкции не затрагивают фармацевтическую индустрию и не ограничивают поставки лекарств напрямую.
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