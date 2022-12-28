Санкции США и ЕС ударили по свердловским детям с редкими заболеваниями

Санкции против РФ сказались на поставках важных медицинских препаратов для детей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Санкции США и ЕС против России сказались на поставках важных медицинских препаратов в Свердловскую область. Речь идет о лекарствах, которыми лечат детей с орфанными заболеваниями (болезни, которые встречаются очень редко — прим.ред.). Об этом URA.RU рассказал источник в медицинских кругах.

«Санкции введенные против России западными странами повлияли на обеспечение медикаментами свердловчан. Речь идет о юных пациентах с редкими заболеваниями. Из-за санкций разрушились логистические цепочки, что привело к нарушению сроков поставок многих препаратов. Пациентам приходится ждать месяцами», — отметил собеседник агентства.

Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием к директору центра помощи пациентам «Геном» Елене Хвостиковой. «Санкции повлияли только на то, что компаниям запрещена активная промо-реклама. И осложнилась поставка из-за того, что нет прямых путей поставок. Даже с тяжелейшими условиями поставки „Золгенсма“, все равно проработали пути через Казахстан. А там поставка под каждого ребенка персонально и с жестким температурным режимом. Есть только очень редкие случаи, например, Польша не поставляет препарат „Кортинеф“ для надпочечниковой недостаточности. Но мы все равно справились. Родители везли из Турции, а сейчас завод в Тюмени производит аналог», — сказала Хвостикова.

Перечень редких заболеваний:

1. Гемолитико-уремический синдром;

2. Пароксизмальная ночная гемоглобинурия;

3. Апластическая анемия неуточненная;

4. Наследственный дефицит факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра);

5. Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (синдром Эванса);

6. Дефект в системе комплемента;

7. Преждевременная половая зрелость центрального происхождения;

8. Нарушения обмена ароматических аминокислот (классическая фенилкетонурия, другие виды гиперфенилаланинемии);

9. Тирозинемия;

10. Болезнь «кленового сиропа»;

11. Другие виды нарушений обмена аминокислот с разветвленной цепью;

12. Нарушения обмена жирных кислот;

13. Гомоцистинурия;

14. Глютарикацидурия;

15. Галактоземия;

16. Другие сфинголипидозы: болезнь Фабри (Фабри-Андерсона), Нимана-Пика;

17. Мукополисахаридоз, тип I;

18. Мукополисахаридоз, тип II;

19. Мукополисахаридоз, тип VI;

20. Острая перемежающая (печеночная) порфирия;

21. Нарушения обмена меди (болезнь Вильсона);

22. Незавершенный остеогенез;

23. Легочная (артериальная) гипертензия (идиопатическая) (первичная);

24. Юношеский артрит с системным началом.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в свердловский минздрав. На момент публикации ответ на запрос не поступил.

Проблему с поставками лекарств поднимали на пресс-конференции в «Интерфаксе» 16 декабря в Москве. Тогда сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев заявил журналисту URA.RU о том, что, несмотря на санкционное давление, мировое медицинское сообщество прикладывает все усилия, чтобы российские пациенты были обеспечены всеми необходимыми препаратами. При этом западные санкции не затрагивают фармацевтическую индустрию и не ограничивают поставки лекарств напрямую.