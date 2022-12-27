Самую дорогую бизнес-недвижимость Челябинска продают в бывшей промзоне

Квадратный метр стоит в районе 140 тысяч рублей Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Челябинске самую дорогую коммерческую недвижимость продают в бывшей промзоне в начале проспекта Ленина. Стоимость офисных помещений в строящемся элитном ЖК «4 Ленина» составляет более 140 тысяч рублей за квадратный метр, рассказал URA.RU директор агентства недвижимости «А1» Степан Подпятников.

«Жилищные комплексы в Челябинске возникают как яркие пятна, например ЖК „4 Ленина“ напротив ЧТЗ. Там квадратный метр коммерческой недвижимости стоит в районе 140 тысяч рублей. В этом месте, где была промзона квадратный метр никогда так дорого не стоил, а вот застройщик сделал комплексное развитие территории с грамотным подсчетом и продает по соответствующей стоимости», — поделился Подпятников.

Директор АН «А1» пояснил, недорогую коммерческую недвижимость в Челябинске можно купить у собственников, в том числе и торговые центры, в которых уже работают арендаторы. Офисные помещения и магазины в городе продаются по цене от 17 до 80 тысяч за квадратный метр.

Например, стоимость квадратного метра в бизнес-центре «Спиридонов» на данный момент составляет 34 тысячи рублей, офис в центре «Ньютон» можно приобрести по цене 81 тысяча 250 рублей за квадратный метр. Недорогая бизнес-недвижимость предлагается и в самом в центре Челябинска: офис на Кировке по адресу Кирова, 102 продается за 17 тысяч 857 рублей за квадратный метр.

С начала года в Челябинске цены на коммерческую недвижимость от застройщика увеличились вдвое. Стоимость одного квадратного метра в таких объектах выросла с 60 до 120 тысяч рублей за квадратный метр.