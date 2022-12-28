В Нефтеюганске жители аварийного дома 31 в шестом микрорайоне пригласили в гости главу города Эльвиру Бугай. Они опубликовали приглашение мэру в местном telegram-канале и приложили фото состояния дома.
«Это 6 микрорайон, 31 дом… Уважаемая администрация, глава города Эльвира Бугай, приглашаем вас перед Новым годом к нам в гости. Посмотреть, как живут люди. По дому никакой конкретики: как, что и почему. Тут уже обрушилось все, что можно. Вода перемерзает везде, да и вы сами об этом прекрасно знаете», — указано в сообщении.
На фото видны разрушенные стены, ветхие доски и сломанные деревянные ступени на выходе из подъезда. Жильцы аварийного дома посоветовали мэру взять с собой местного депутата. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу мэрии Нефтеюганска, но на момент публикации новости ответа не получил.
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