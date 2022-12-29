29 декабря 2022

Путин назвал условие, при котором российские солдаты могут принимать наркотические вещества

Путин упростил порядок использования наркотических средств для лечения военных
© Служба новостей «URA.RU»
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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Президент подписал закон, позволяющий более эффективно использовать медикаменты при помощи военнослужащим Фото:

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, меняющий порядок оборота наркотических средств и психотропных веществ в воинских частях, подразделениях МВД, а также федеральных органах, предусматривающий военную служба. Нормативный акт упрощает оборот наркотических средств для таких организаций.

«Хранение, перевозка, реализация (за исключением действий по продаже), отпуск и использование в медицинских целях наркотических средств и психотропных веществ в таких подразделениях осуществляются без лицензии. Также без лицензии осуществляется их уничтожение в таких подразделениях», — сказано в законе.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Предполагается, что закон позволит более быстро и эффективно оказывать медицинскую помощь военнослужащим.

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Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, меняющий порядок оборота наркотических средств и психотропных веществ в воинских частях, подразделениях МВД, а также федеральных органах, предусматривающий военную служба. Нормативный акт упрощает оборот наркотических средств для таких организаций. «Хранение, перевозка, реализация (за исключением действий по продаже), отпуск и использование в медицинских целях наркотических средств и психотропных веществ в таких подразделениях осуществляются без лицензии. Также без лицензии осуществляется их уничтожение в таких подразделениях», — сказано в законе. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Предполагается, что закон позволит более быстро и эффективно оказывать медицинскую помощь военнослужащим.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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