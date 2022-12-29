Путин назвал условие, при котором российские солдаты могут принимать наркотические вещества

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, меняющий порядок оборота наркотических средств и психотропных веществ в воинских частях, подразделениях МВД, а также федеральных органах, предусматривающий военную служба. Нормативный акт упрощает оборот наркотических средств для таких организаций.
«Хранение, перевозка, реализация (за исключением действий по продаже), отпуск и использование в медицинских целях наркотических средств и психотропных веществ в таких подразделениях осуществляются без лицензии. Также без лицензии осуществляется их уничтожение в таких подразделениях», — сказано в законе.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Предполагается, что закон позволит более быстро и эффективно оказывать медицинскую помощь военнослужащим.
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Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, меняющий порядок оборота наркотических средств и психотропных веществ в воинских частях, подразделениях МВД, а также федеральных органах, предусматривающий военную служба. Нормативный акт упрощает оборот наркотических средств для таких организаций. «Хранение, перевозка, реализация (за исключением действий по продаже), отпуск и использование в медицинских целях наркотических средств и психотропных веществ в таких подразделениях осуществляются без лицензии. Также без лицензии осуществляется их уничтожение в таких подразделениях», — сказано в законе. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Предполагается, что закон позволит более быстро и эффективно оказывать медицинскую помощь военнослужащим.