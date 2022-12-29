С нового года перевозчики поменяют маршруты Челябинской агломерации

С 1 января 2023 года начнется очередной этап оптимизации маршрутной сети Челябинской агломерации. Об этом URA.RU сообщил региональный организатор перевозок.
«Очередной этап оптимизации маршрутной сети Челябинской агломерации произойдет с 1 января. Запускаем два новых маршрута в Копейске: № 8 Автовокзал — ЭТС и № 19А Автовокзал — поселок Шахты № 44. И один маршрут в Челябинске: № 61 Чистопольская — Сухомесово», — заявили перевозчики.
Изменения коснутся и трех маршрутов. Это № 45 ЧВВАКУШ — Аэропорт, № 130 Солнечный — Аэропорт и № 208 Полетаево — Долгодеревенское (ЦРБ). На 7 маршрутах по результатам торгов поменялись перевозчики.
Дорожные службы также приняли решение заменить ряд автобусов малого класса на средний. Речь идет о маршруте № 47 и № 42.
Тысячи челябинцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».