01 января 2023
31 декабря 2022

В поселке Свердловской области коммунальщики отказались устранять поломку, оставив дома без воды

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Коммунальная авария в посёлке Мартюш. Свердловская область, коммунальная авария, теплотрасса, отопление, трубы без утепления
Замерзшая труба стала причиной отсутствия воды в домах Фото:

В поселке Тугулым (Свердловская область) в ночь с 31 декабря на 1 января перемерзла труба водоснабжения, из-за чего жители домов по улице Школьная и Комсомольская остались без воды. Приехавшие коммунальные службы отказались отогревать трубу, сообщил корреспонденту URA.RU местный житель Евгений.

«Позвонили в единую дежурно-диспетчерскую службу, там сообщили, что обнаружили проблемную трубу. Она поверхностная, находится на территории коммунальной службы, начальник коммунальщиков отказался отогревать трубу, заявив, что на улице мороз и она снова замерзнет», — рассказал Евгений.

Корреспондент URA.RU направил запрос в ресурсоснабжающую организацию с целью получить комментарий по коммунальной аварии. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU сообщало о жителях Кировграда (Свердловская область), которые замерзают без теплоснабжения в холода. В результате прорыва трубы была остановлена подача тепла в дома.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».

В поселке Тугулым (Свердловская область) в ночь с 31 декабря на 1 января перемерзла труба водоснабжения, из-за чего жители домов по улице Школьная и Комсомольская остались без воды. Приехавшие коммунальные службы отказались отогревать трубу, сообщил корреспонденту URA.RU местный житель Евгений. «Позвонили в единую дежурно-диспетчерскую службу, там сообщили, что обнаружили проблемную трубу. Она поверхностная, находится на территории коммунальной службы, начальник коммунальщиков отказался отогревать трубу, заявив, что на улице мороз и она снова замерзнет», — рассказал Евгений. Корреспондент URA.RU направил запрос в ресурсоснабжающую организацию с целью получить комментарий по коммунальной аварии. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало о жителях Кировграда (Свердловская область), которые замерзают без теплоснабжения в холода. В результате прорыва трубы была остановлена подача тепла в дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...