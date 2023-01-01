В поселке Свердловской области коммунальщики отказались устранять поломку, оставив дома без воды

Замерзшая труба стала причиной отсутствия воды в домах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В поселке Тугулым (Свердловская область) в ночь с 31 декабря на 1 января перемерзла труба водоснабжения, из-за чего жители домов по улице Школьная и Комсомольская остались без воды. Приехавшие коммунальные службы отказались отогревать трубу, сообщил корреспонденту URA.RU местный житель Евгений.

«Позвонили в единую дежурно-диспетчерскую службу, там сообщили, что обнаружили проблемную трубу. Она поверхностная, находится на территории коммунальной службы, начальник коммунальщиков отказался отогревать трубу, заявив, что на улице мороз и она снова замерзнет», — рассказал Евгений.

Корреспондент URA.RU направил запрос в ресурсоснабжающую организацию с целью получить комментарий по коммунальной аварии. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU сообщало о жителях Кировграда (Свердловская область), которые замерзают без теплоснабжения в холода. В результате прорыва трубы была остановлена подача тепла в дома.