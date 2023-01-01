Из Челябинска на горнолыжный курорт в Башкирии ушла первая «Ласточка»

02 января 2023 в 12:28 Размер текста - 17 +

«Ласточка» со 2 по 8 января из Челябинска в «Абзаково» и «Банное» ходит ежедневно Фото: Илья Московец © URA.RU Из Челябинска на горнолыжный курорт «Абзаково» (Башкирия) отправили первую «Ласточку». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ЮУЖД. «Отправили первую „Ласточку“ в Новоабзаково. Теперь пассажиры будут доезжать из Челябинска до „Абзаково“ и „Банное“ за 5,5 часов. Для доставки пассажиров от станций Новоабзаково и Ташбулатово (ГЛЦ „Банное“) будет организован бесплатный трансфер», — уточнили в пресс-службе. Из Челябинска «Ласточка» отправляется в 6:30 ежедневно со 2 по 8 января. С 14 января по 12 марта маршрут будет следовать по выходным дням.

Из Челябинска на горнолыжный курорт «Абзаково» (Башкирия) отправили первую «Ласточку». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ЮУЖД. «Отправили первую „Ласточку“ в Новоабзаково. Теперь пассажиры будут доезжать из Челябинска до „Абзаково“ и „Банное“ за 5,5 часов. Для доставки пассажиров от станций Новоабзаково и Ташбулатово (ГЛЦ „Банное“) будет организован бесплатный трансфер», — уточнили в пресс-службе. Из Челябинска «Ласточка» отправляется в 6:30 ежедневно со 2 по 8 января. С 14 января по 12 марта маршрут будет следовать по выходным дням.