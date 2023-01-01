01 января 2023
31 декабря 2022

Из Челябинска на горнолыжный курорт в Башкирии ушла первая «Ласточка»

© Служба новостей «URA.RU»
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«Ласточка» со 2 по 8 января из Челябинска в «Абзаково» и «Банное» ходит ежедневно Фото:

Из Челябинска на горнолыжный курорт «Абзаково» (Башкирия) отправили первую «Ласточку». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

«Отправили первую „Ласточку“ в Новоабзаково. Теперь пассажиры будут доезжать из Челябинска до „Абзаково“ и „Банное“ за 5,5 часов. Для доставки пассажиров от станций Новоабзаково и Ташбулатово (ГЛЦ „Банное“) будет организован бесплатный трансфер», — уточнили в пресс-службе.

Из Челябинска «Ласточка» отправляется в 6:30 ежедневно со 2 по 8 января. С 14 января по 12 марта маршрут будет следовать по выходным дням.

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Из Челябинска на горнолыжный курорт «Абзаково» (Башкирия) отправили первую «Ласточку». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ЮУЖД. «Отправили первую „Ласточку“ в Новоабзаково. Теперь пассажиры будут доезжать из Челябинска до „Абзаково“ и „Банное“ за 5,5 часов. Для доставки пассажиров от станций Новоабзаково и Ташбулатово (ГЛЦ „Банное“) будет организован бесплатный трансфер», — уточнили в пресс-службе. Из Челябинска «Ласточка» отправляется в 6:30 ежедневно со 2 по 8 января. С 14 января по 12 марта маршрут будет следовать по выходным дням.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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