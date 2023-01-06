В ООН видят своей целью завершение спецоперации на Украине

06 января 2023 в 23:42 Размер текста - 17 +

ООН хочет закончить конфликт на Украине в соответствии с международным правом и Уставом организации Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Организация Объединенных Наций (ООН) видит своей целью закончить спецоперацию РФ на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. «Я имею в виду, что вопрос о том, произошли ли изменения, нужно задавать участвующим сторонам. Мы приветствуем любые усилия, направленные на прекращение этого конфликта — опять же, в соответствии с международным правом и Уставом ООН», — цитирует Дюжаррика пресс-служба ООН на официальном сайте. Ранее ООН поддержала предложенное президентом РФ Владимиром Путиным на время Рождества перемирие по всей линии фронта. Однако украинская сторона заявила, что будет «грызть» российскую армию на время рождественского перемирия. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Власти РФ подчеркивали, что это вынужденная мера, призванная спасти мирное население республик и провести денацификацию и демилитаризацию Украины.

Организация Объединенных Наций (ООН) видит своей целью закончить спецоперацию РФ на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. «Я имею в виду, что вопрос о том, произошли ли изменения, нужно задавать участвующим сторонам. Мы приветствуем любые усилия, направленные на прекращение этого конфликта — опять же, в соответствии с международным правом и Уставом ООН», — цитирует Дюжаррика пресс-служба ООН на официальном сайте. Ранее ООН поддержала предложенное президентом РФ Владимиром Путиным на время Рождества перемирие по всей линии фронта. Однако украинская сторона заявила, что будет «грызть» российскую армию на время рождественского перемирия. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Власти РФ подчеркивали, что это вынужденная мера, призванная спасти мирное население республик и провести денацификацию и демилитаризацию Украины.