В Совбезе Украины заявили, что будут «грызть» армию РФ во время рождественского перемирия

05 января 2023 в 22:41 Размер текста - 17 +

Украинская армия не прекратит боевые действия на рождественские праздники, заявил Данилов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская армия будет «грызть» российских солдат во время рождественского режима прекращения огня. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. «Режим прекращения огня? Ложь и лицемерие. Мы вас грызть будем в поющей тишине украинской ночи», — написал Данилов в Twitter. Он также задался вопросом, какое отношение прекращение огня имеет к христианскому празднику. Россия ведет специальную военную операцию с 24 февраля 2022 года. В цели спецоперации входит помощь жителям Донбасса. Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев отмечал, что спецоперация является для России вынужденным шагом, необходимым, чтобы спасти от уничтожения ЛНР и ДНР. Президент России Владимир Путин заявлял, что боевые действия не направлены против мирных жителей Украины: российская армия поражает объекты военной инфраструктуры. Сегодня Путин предложил прекратить боевые действия на время рождественских праздников. Советник украинского президента Михаил Подоляк отказался от прекращения огня.

Украинская армия будет «грызть» российских солдат во время рождественского режима прекращения огня. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. «Режим прекращения огня? Ложь и лицемерие. Мы вас грызть будем в поющей тишине украинской ночи», — написал Данилов в Twitter. Он также задался вопросом, какое отношение прекращение огня имеет к христианскому празднику. Россия ведет специальную военную операцию с 24 февраля 2022 года. В цели спецоперации входит помощь жителям Донбасса. Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев отмечал, что спецоперация является для России вынужденным шагом, необходимым, чтобы спасти от уничтожения ЛНР и ДНР. Президент России Владимир Путин заявлял, что боевые действия не направлены против мирных жителей Украины: российская армия поражает объекты военной инфраструктуры. Сегодня Путин предложил прекратить боевые действия на время рождественских праздников. Советник украинского президента Михаил Подоляк отказался от прекращения огня.