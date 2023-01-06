Госдума запретит продажу пива без лицензии

07 января 2023 в 06:13 Размер текста - 17 +

В Госдуме готовят законопроект о запрете продажи пива без лицензии Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Госдуму внесут законопроект об обязательном подключении продавцов пивных напитков к Единой госсистеме по контролю за производством и оборотом алкоголя (ЕГАИС) и запрете продажи пива без лицензии. Об этом заявил член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, руководитель движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. «Сейчас мы предлагаем подключить его (пиво) в систему ЕГАИС. В чем разница: магазины не смогут торговать пивом и пивными напитками без лицензии, все пиво будет учтено», — заявил Хамзаев в беседе с РИА Новости. По его словам, это существенно уменьшит долю контрафакта, который в отрасли составляет около 30%. По его словам, основная задача сделать так, чтобы пиво облагалось полным алкогольным акцизом, и на продукцию распространялась система ЕГАИС. Законопроект о запрете продажи пива без лицензии планируется внести в Госдуму. Ранее Хамзаев заявлял в беседе с URA.RU, что введение лицензирования на пиво никак не скажется на его стоимости, но предупредил, что производители этой продукции будут запугивать повышением цен. Также парламентарий призывал запретить в России продажу алкоголя в городах, где есть войсковые части.

В Госдуму внесут законопроект об обязательном подключении продавцов пивных напитков к Единой госсистеме по контролю за производством и оборотом алкоголя (ЕГАИС) и запрете продажи пива без лицензии. Об этом заявил член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, руководитель движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. «Сейчас мы предлагаем подключить его (пиво) в систему ЕГАИС. В чем разница: магазины не смогут торговать пивом и пивными напитками без лицензии, все пиво будет учтено», — заявил Хамзаев в беседе с РИА Новости. По его словам, это существенно уменьшит долю контрафакта, который в отрасли составляет около 30%. По его словам, основная задача сделать так, чтобы пиво облагалось полным алкогольным акцизом, и на продукцию распространялась система ЕГАИС. Законопроект о запрете продажи пива без лицензии планируется внести в Госдуму. Ранее Хамзаев заявлял в беседе с URA.RU, что введение лицензирования на пиво никак не скажется на его стоимости, но предупредил, что производители этой продукции будут запугивать повышением цен. Также парламентарий призывал запретить в России продажу алкоголя в городах, где есть войсковые части.