Политолог Марков заявил о ненужности второй волны мобилизации в РФ

08 января 2023 в 01:04 Размер текста - 17 +

В России второй волны мобилизации не будет, потому что на фронте хватает людей, считает Сергей Марков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Второй волны мобилизации зимой не будет, так как на фронте хватает людей. В зоне спецоперации нужна не «толпа», а современная армия, написал политолог Сергей Марков в своем telegram-канале. «Зимой никакой мобилизации не будет. Нет никакого смысла проводить новую мобилизацию, так как на фронте нужна не толпа с АК (автомат Калашникова — прим. URA.RU), а современная армия, вооруженная современным оружием», — написал Сергей Марков в своем telegram-канале. Политолог выразил своем мнение ссылаясь на слова президента России Владимира Путина, что на фронте находится лишь половина из всех мобилизованных осенью 2022 года, а остальные 150 тысяч военнослужащих проходят подготовку на военных полигонах. Всего в России в рамках частичной мобилизации было призвано 300 тысяч человек. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Частичная мобилизация проходила с 21 сентября по 28 октября 2022 года. Позже президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что в РФ нет никакой необходимости во второй волне мобилизации.

Второй волны мобилизации зимой не будет, так как на фронте хватает людей. В зоне спецоперации нужна не «толпа», а современная армия, написал политолог Сергей Марков в своем telegram-канале. «Зимой никакой мобилизации не будет. Нет никакого смысла проводить новую мобилизацию, так как на фронте нужна не толпа с АК (автомат Калашникова — прим. URA.RU), а современная армия, вооруженная современным оружием», — написал Сергей Марков в своем telegram-канале. Политолог выразил своем мнение ссылаясь на слова президента России Владимира Путина, что на фронте находится лишь половина из всех мобилизованных осенью 2022 года, а остальные 150 тысяч военнослужащих проходят подготовку на военных полигонах. Всего в России в рамках частичной мобилизации было призвано 300 тысяч человек. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Частичная мобилизация проходила с 21 сентября по 28 октября 2022 года. Позже президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что в РФ нет никакой необходимости во второй волне мобилизации.