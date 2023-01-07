07 января 2023
06 января 2023

Пьяный екатеринбуржец избил знакомую жены, которая пришла отметить Новый год

© Служба новостей «URA.RU»
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Полицейские возбудили уголовное дело на екатеринбуржца за избиение знакомой его жены Фото:

В Екатеринбурге 38-летний мужчина избил знакомую жены, которая пришла в гости к подруге отметить Новый год. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

«Потерпевшая пришла в гости к своей подруге, чтобы отметить наступление Нового года. В этот момент в квартире находился муж подруги потерпевшей. После распития спиртного между хозяином жилища и гостьей произошел словесный конфликт. В результате ссоры нападавший нанес женщине несколько ударов в область головы и туловища», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Потерпевшую госпитализировали с переломом ребер, ушибом головного мозга и пневмотораксом. В результате расследования полицейские задержали мужчину и возбудили против него уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью. В данный момент в отношении екатеринбуржца избирается мера пресечения.

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В Екатеринбурге 38-летний мужчина избил знакомую жены, которая пришла в гости к подруге отметить Новый год. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу. «Потерпевшая пришла в гости к своей подруге, чтобы отметить наступление Нового года. В этот момент в квартире находился муж подруги потерпевшей. После распития спиртного между хозяином жилища и гостьей произошел словесный конфликт. В результате ссоры нападавший нанес женщине несколько ударов в область головы и туловища», — сообщили в пресс-службе ведомства. Потерпевшую госпитализировали с переломом ребер, ушибом головного мозга и пневмотораксом. В результате расследования полицейские задержали мужчину и возбудили против него уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью. В данный момент в отношении екатеринбуржца избирается мера пресечения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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