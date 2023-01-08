08 января 2023
07 января 2023

Треть госслужащих в Свердловской области готовы сменить работу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пробное ЕГЭ по информатике на базе Гимназии №39. Екатеринбург, камеры наблюдения, слежка, экзамен, контроль, система безопасности, служба безопасности, видеонаблюдение, охрана, видеонаблюдение в школе
39% представителей сферы госслужбы и безопасности хотят сменить работу в 2023 году Фото:

Больше половины жителей Свердловской области хотят сменить сферу деятельности в 2023 году. Однозначно готовы к смене профессии 39% представителей сферы госслужбы и безопасности, следует из нового исследования компании Head Hunter. Оно имеется в распоряжении URA.RU.

«О намерении сменить сферу профессиональной деятельности в 2023 году заявили 59% соискателей из Свердловской области. 25% точно это сделают, 35% — скорее да, чем нет. Представители сферы госслужбы, безопасности и транспорта/логистики лидируют среди однозначно готовых к смене профессии в наступившем году (36% и по 33% соответственно)», — рассказали авторы исследования.

Точно не будут менять профессию всего 12% свердловчан. Чаще всего это специалисты по управлению персоналом (26%), маркетологи (23%) и специалисты по закупкам (22%). Ранее в Head Hunter сообщали, что самый большой дефицит специалистов по итогам 2022 года в Свердловской области наблюдается среди врачей, агрономов и дворников.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».

Больше половины жителей Свердловской области хотят сменить сферу деятельности в 2023 году. Однозначно готовы к смене профессии 39% представителей сферы госслужбы и безопасности, следует из нового исследования компании Head Hunter. Оно имеется в распоряжении URA.RU. «О намерении сменить сферу профессиональной деятельности в 2023 году заявили 59% соискателей из Свердловской области. 25% точно это сделают, 35% — скорее да, чем нет. Представители сферы госслужбы, безопасности и транспорта/логистики лидируют среди однозначно готовых к смене профессии в наступившем году (36% и по 33% соответственно)», — рассказали авторы исследования. Точно не будут менять профессию всего 12% свердловчан. Чаще всего это специалисты по управлению персоналом (26%), маркетологи (23%) и специалисты по закупкам (22%). Ранее в Head Hunter сообщали, что самый большой дефицит специалистов по итогам 2022 года в Свердловской области наблюдается среди врачей, агрономов и дворников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...