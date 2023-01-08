Треть госслужащих в Свердловской области готовы сменить работу

09 января 2023 в 10:06 Размер текста - 17 +

39% представителей сферы госслужбы и безопасности хотят сменить работу в 2023 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Больше половины жителей Свердловской области хотят сменить сферу деятельности в 2023 году. Однозначно готовы к смене профессии 39% представителей сферы госслужбы и безопасности, следует из нового исследования компании Head Hunter. Оно имеется в распоряжении URA.RU. «О намерении сменить сферу профессиональной деятельности в 2023 году заявили 59% соискателей из Свердловской области. 25% точно это сделают, 35% — скорее да, чем нет. Представители сферы госслужбы, безопасности и транспорта/логистики лидируют среди однозначно готовых к смене профессии в наступившем году (36% и по 33% соответственно)», — рассказали авторы исследования. Точно не будут менять профессию всего 12% свердловчан. Чаще всего это специалисты по управлению персоналом (26%), маркетологи (23%) и специалисты по закупкам (22%). Ранее в Head Hunter сообщали, что самый большой дефицит специалистов по итогам 2022 года в Свердловской области наблюдается среди врачей, агрономов и дворников.

Больше половины жителей Свердловской области хотят сменить сферу деятельности в 2023 году. Однозначно готовы к смене профессии 39% представителей сферы госслужбы и безопасности, следует из нового исследования компании Head Hunter. Оно имеется в распоряжении URA.RU. «О намерении сменить сферу профессиональной деятельности в 2023 году заявили 59% соискателей из Свердловской области. 25% точно это сделают, 35% — скорее да, чем нет. Представители сферы госслужбы, безопасности и транспорта/логистики лидируют среди однозначно готовых к смене профессии в наступившем году (36% и по 33% соответственно)», — рассказали авторы исследования. Точно не будут менять профессию всего 12% свердловчан. Чаще всего это специалисты по управлению персоналом (26%), маркетологи (23%) и специалисты по закупкам (22%). Ранее в Head Hunter сообщали, что самый большой дефицит специалистов по итогам 2022 года в Свердловской области наблюдается среди врачей, агрономов и дворников.