Патрушев рассказал, кто на самом деле управляет Западом

Патрушев: Западом управляют транснациональные корпорации

10 января 2023 в 13:05 Размер текста - 17 +

Патрушев рассказал, что на Западе невозможна самостоятельная политика Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Западные политики не могут проявлять самостоятельность, поскольку зависят от транснациональных корпораций и кланов. Об этом рассказал Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев. «Как выяснилось, десятки депутатов Европарламента оказались подконтрольны структурам [бизнесмена] Джорджа Сороса, а Еврокомиссия по указке одной из крупнейших в мире американской фармацевтической компании создала целый ряд коррупционных схем по закупке вакцин на десятки миллиардов евро», — рассказал он в интервью изданию aif.ru. Он также уточнил, что таких корпораций и кланов очень много, разброс центров силы не ограничивается династиями банкиров Рокфеллерами и Ротшильдами. Такую же несамостоятельность проявляет и Америка. Патрушев заявил, что США — просто прикрытие для ряда корпораций, которые на самом деле управляют государством. Все политические решения принимаются только в интересах крупного бизнеса. Американское издание The American Thinker ранее сообщало, что американское государство управляется американским инвестором и банкиром Джорджем Соросом. Журналист издания обращает внимание, что восьмидесятилетний президент США Джо Байден путает слова и имена, поэтому даже теоретически не может быть настоящим руководителем страны.

Западные политики не могут проявлять самостоятельность, поскольку зависят от транснациональных корпораций и кланов. Об этом рассказал Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев. «Как выяснилось, десятки депутатов Европарламента оказались подконтрольны структурам [бизнесмена] Джорджа Сороса, а Еврокомиссия по указке одной из крупнейших в мире американской фармацевтической компании создала целый ряд коррупционных схем по закупке вакцин на десятки миллиардов евро», — рассказал он в интервью изданию aif.ru. Он также уточнил, что таких корпораций и кланов очень много, разброс центров силы не ограничивается династиями банкиров Рокфеллерами и Ротшильдами. Такую же несамостоятельность проявляет и Америка. Патрушев заявил, что США — просто прикрытие для ряда корпораций, которые на самом деле управляют государством. Все политические решения принимаются только в интересах крупного бизнеса. Американское издание The American Thinker ранее сообщало, что американское государство управляется американским инвестором и банкиром Джорджем Соросом. Журналист издания обращает внимание, что восьмидесятилетний президент США Джо Байден путает слова и имена, поэтому даже теоретически не может быть настоящим руководителем страны.