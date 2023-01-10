Для пенсионеров, нуждающихся в реабилитации, откроют специальное отделение в Екатеринбурге

11 января 2023 в 08:47 Размер текста - 17 +

На Уктусе откроют социально-направленное отделение для пенсионеров и инвалидов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На базе Уктусского пансионата для престарелых в Екатеринбурге откроют отделение временного проживания для пенсионеров и инвалидов. Дата реализации проекта — 2023 год, сообщили в министерстве социальной политики Свердловской области. «На базе Уктусского пансионата для престарелых и инвалидов в 2023 году запланировано начало работы социально-реабилитационного отделения временного проживания для граждан пожилого возраста и инвалидов, предназначенного для предоставления социально-реабилитационных услуг, в том числе оказываемых на возмездной основе, сроком от 30 дней до 6 месяцев», — цитирует ТАСС представителей министерства. Отделение будет социально-направленным — для проживающих предусмотрят социальную гостиницу, для немобильных граждан — временное обслуживание, также будет социальное сопровождение престарелых и инвалидов. Всего в регионе проживает 290 тысяч людей с инвалидностью.

На базе Уктусского пансионата для престарелых в Екатеринбурге откроют отделение временного проживания для пенсионеров и инвалидов. Дата реализации проекта — 2023 год, сообщили в министерстве социальной политики Свердловской области. «На базе Уктусского пансионата для престарелых и инвалидов в 2023 году запланировано начало работы социально-реабилитационного отделения временного проживания для граждан пожилого возраста и инвалидов, предназначенного для предоставления социально-реабилитационных услуг, в том числе оказываемых на возмездной основе, сроком от 30 дней до 6 месяцев», — цитирует ТАСС представителей министерства. Отделение будет социально-направленным — для проживающих предусмотрят социальную гостиницу, для немобильных граждан — временное обслуживание, также будет социальное сопровождение престарелых и инвалидов. Всего в регионе проживает 290 тысяч людей с инвалидностью.