Для пенсионеров, нуждающихся в реабилитации, откроют специальное отделение в Екатеринбурге

На базе Уктусского пансионата для престарелых в Екатеринбурге откроют отделение временного проживания для пенсионеров и инвалидов. Дата реализации проекта — 2023 год, сообщили в министерстве социальной политики Свердловской области.
«На базе Уктусского пансионата для престарелых и инвалидов в 2023 году запланировано начало работы социально-реабилитационного отделения временного проживания для граждан пожилого возраста и инвалидов, предназначенного для предоставления социально-реабилитационных услуг, в том числе оказываемых на возмездной основе, сроком от 30 дней до 6 месяцев», — цитирует ТАСС представителей министерства.
Отделение будет социально-направленным — для проживающих предусмотрят социальную гостиницу, для немобильных граждан — временное обслуживание, также будет социальное сопровождение престарелых и инвалидов. Всего в регионе проживает 290 тысяч людей с инвалидностью.
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».