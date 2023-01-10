Пермяк сгорел заживо в машине из-за сигареты

11 января 2023 в 16:15 Размер текста - 17 +

Площадь пожара составила восемь кв. метров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В деревне Низкое Кишертского округа Пермского края сгорел автомобиль вместе с человеком. Причиной стала неосторожность при курении. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю. «По прибытии первых пожарных подразделений установлено, что происходит горение автомобиля. Приблизительная площадь пожара составила 8 метров квадратных. К сожалению, на пожаре обнаружен погибший. причина пожара — неосторожность при курении», — сообщили в пресс-службе МЧС. Погибший — мужчина средних лет. На место возгорания прибыли шесть человек с одной единицей техники. Локализовать пожар удалось за 19 минут, ликвидировать — за 20 минут. МЧС просит жителей быть осторожными при обращении с огнем и в случае пожара сообщать в пожарную охрану.

В деревне Низкое Кишертского округа Пермского края сгорел автомобиль вместе с человеком. Причиной стала неосторожность при курении. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю. «По прибытии первых пожарных подразделений установлено, что происходит горение автомобиля. Приблизительная площадь пожара составила 8 метров квадратных. К сожалению, на пожаре обнаружен погибший. причина пожара — неосторожность при курении», — сообщили в пресс-службе МЧС. Погибший — мужчина средних лет. На место возгорания прибыли шесть человек с одной единицей техники. Локализовать пожар удалось за 19 минут, ликвидировать — за 20 минут. МЧС просит жителей быть осторожными при обращении с огнем и в случае пожара сообщать в пожарную охрану.