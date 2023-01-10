10 января 2023

Пермяк сгорел заживо в машине из-за сигареты

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Последствия пожара на автостоянке у башни Исеть. Екатеринбург, мчс, огонь, сгоревший автомобиль, пожар на автостоянке, пожар на парковке, машина сгорела
Площадь пожара составила восемь кв. метров Фото:

В деревне Низкое Кишертского округа Пермского края сгорел автомобиль вместе с человеком. Причиной стала неосторожность при курении. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.

«По прибытии первых пожарных подразделений установлено, что происходит горение автомобиля. Приблизительная площадь пожара составила 8 метров квадратных. К сожалению, на пожаре обнаружен погибший. причина пожара — неосторожность при курении», — сообщили в пресс-службе МЧС. Погибший — мужчина средних лет.

На место возгорания прибыли шесть человек с одной единицей техники. Локализовать пожар удалось за 19 минут, ликвидировать — за 20 минут. МЧС просит жителей быть осторожными при обращении с огнем и в случае пожара сообщать в пожарную охрану.

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В деревне Низкое Кишертского округа Пермского края сгорел автомобиль вместе с человеком. Причиной стала неосторожность при курении. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю. «По прибытии первых пожарных подразделений установлено, что происходит горение автомобиля. Приблизительная площадь пожара составила 8 метров квадратных. К сожалению, на пожаре обнаружен погибший. причина пожара — неосторожность при курении», — сообщили в пресс-службе МЧС. Погибший — мужчина средних лет. На место возгорания прибыли шесть человек с одной единицей техники. Локализовать пожар удалось за 19 минут, ликвидировать — за 20 минут. МЧС просит жителей быть осторожными при обращении с огнем и в случае пожара сообщать в пожарную охрану.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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