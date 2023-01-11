Пермские оборонные заводы получили награды к юбилею Перми

Награды получили «Мотовилихинские заводы», «Искра» и другие
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вручил награды за вклад в развитие региона пяти оборонным предприятиям. Награда приурочена к 300-летию Перми, сообщает сайт правительства края.
«Первыми, кто удостоен этой награды стали предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Награда учреждена к 300-летию краевой столицы», — передает сайт кабмина.
Почетные знаки получили коллективы «Машиностроителя», «Мотовилихинских заводов», «ОДК Авиадвигателя», «Искры» и «Пермского порохового завода». Глава региона отметил, что на 20 оборонных предприятиях региона сегодня усиленно трудятся 46 тысяч человек, стараясь выполнить госзаказы.
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