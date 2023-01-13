Юмористы из шоу «Что было дальше» анонсировали новую дату концерта в Екатеринбурге

В Екатеринбурге перенесли выступление участников шоу «Что было дальше?» на осень 2023 года

Выступление звезд «ЧБД» было намечено на 17 февраля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Участники youtube-шоу «Что было дальше?» перенесли свое выступление «Лена Кука» в Екатеринбурге на осень 2023 года. Ранее сообщалось, что юмористы должны были выступить 17 февраля. Об этом сообщили в ККТ «Космос», где и должно было пройти мероприятие.

«Концерт не отменен, а перенесен. Мероприятие пройдет осенью 2023 года», — заявили представители «Космоса». Однако с чем связан перенос, уточнять не стали.

Корреспондент URA.RU отправил официальный запрос сервису kassir.ru, который занимается продажей билетов на концерт, с просьбой пояснить, что стало причиной отмены выступления. На момент публикации ответ получен не был.

Юмористическая команда должна была приехать в Екатеринбург 17 февраля, чтобы порадовать зрителей своими миниатюрами и скетчами. На сцене ожидали таких именитых гостей, как Тамби Масаев, Рустам Рептилоид, Илья Макаров и Эмир Кашоков.

Ранее URA.RU рассказывало, как можно вернуть деньги за билеты на отмененный концерт. Последний раз за несостоявшееся мероприятие возврат средств свердловчанам удалось оформить через коллективный иск.