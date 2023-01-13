Юмористы из шоу «Что было дальше» анонсировали новую дату концерта в Екатеринбурге

Участники youtube-шоу «Что было дальше?» перенесли свое выступление «Лена Кука» в Екатеринбурге на осень 2023 года. Ранее сообщалось, что юмористы должны были выступить 17 февраля. Об этом сообщили в ККТ «Космос», где и должно было пройти мероприятие.
«Концерт не отменен, а перенесен. Мероприятие пройдет осенью 2023 года», — заявили представители «Космоса». Однако с чем связан перенос, уточнять не стали.
Корреспондент URA.RU отправил официальный запрос сервису kassir.ru, который занимается продажей билетов на концерт, с просьбой пояснить, что стало причиной отмены выступления. На момент публикации ответ получен не был.
Юмористическая команда должна была приехать в Екатеринбург 17 февраля, чтобы порадовать зрителей своими миниатюрами и скетчами. На сцене ожидали таких именитых гостей, как Тамби Масаев, Рустам Рептилоид, Илья Макаров и Эмир Кашоков.
Ранее URA.RU рассказывало, как можно вернуть деньги за билеты на отмененный концерт. Последний раз за несостоявшееся мероприятие возврат средств свердловчанам удалось оформить через коллективный иск.
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Участники youtube-шоу «Что было дальше?» перенесли свое выступление «Лена Кука» в Екатеринбурге на осень 2023 года. Ранее сообщалось, что юмористы должны были выступить 17 февраля. Об этом сообщили в ККТ «Космос», где и должно было пройти мероприятие. «Концерт не отменен, а перенесен. Мероприятие пройдет осенью 2023 года», — заявили представители «Космоса». Однако с чем связан перенос, уточнять не стали. Корреспондент URA.RU отправил официальный запрос сервису kassir.ru, который занимается продажей билетов на концерт, с просьбой пояснить, что стало причиной отмены выступления. На момент публикации ответ получен не был. Юмористическая команда должна была приехать в Екатеринбург 17 февраля, чтобы порадовать зрителей своими миниатюрами и скетчами. На сцене ожидали таких именитых гостей, как Тамби Масаев, Рустам Рептилоид, Илья Макаров и Эмир Кашоков. Ранее URA.RU рассказывало, как можно вернуть деньги за билеты на отмененный концерт. Последний раз за несостоявшееся мероприятие возврат средств свердловчанам удалось оформить через коллективный иск.