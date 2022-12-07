Свердловчане наказали организаторов концерта Макса Барских

Свердловчане выиграли суд у организаторов концерта Макса Барских

08 декабря 2022 в 11:53 Размер текста - 17 +

Свердловчане получат все деньги, которые потратили на несостоявшийся концерт Барских Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил коллективный иск свердловчан, которые не смогли попасть 6 апреля 2022 года на концерт украинского певца Макса Барских. Ранее певец заявил, что перестает давать концерты в России из-за начала спецоперации, а все вырученные деньги Барских планировал отдать на гуманитарную помощь для Украины. О решении суда сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской область. «Суд удовлетворил заявленные требования частично: деньги за билеты потребителям будут возвращены в полном объеме, а вот сумма морального вреда была снижена решением судьи с заявленных пяти тысяч до 300 рублей», — заявили в Роспотребнадзоре. Деньги вернут шести людям, которые ранее потратили на билеты от 2500 до 7500 рублей. Также 24 потребителям выплатят штрафы за отказ удовлетворения заявленных требований в добровольном порядке. «По 150 рублей тем, кто выступил с требованием о компенсации морального вреда, и от 1400 до 3900 тем, кто судился за возврат стоимости билетов и возмещение морального ущерба», — уточнили в ведомстве. Всего в коллективном иске участвовало 36 потребителей. Решение суда в законную силу пока не вступило. Концерт Макса Барских должен был состояться в сентябре 2020 года, но неоднократно переносился из-за коронавируса. Финальной датой проведения мероприятия стало 16 апреля 2022 года, но в марте Барских отменил концерты в России, запретил использовать свою музыку в РФ и объявил, что вступил в ряды ВСУ. Однако организаторы перенесли шоу украинского певца на сентябрь 2022 года и отказались возвращать людям деньги. После этого свердловчане подготовили коллективный иск. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил коллективный иск свердловчан, которые не смогли попасть 6 апреля 2022 года на концерт украинского певца Макса Барских. Ранее певец заявил, что перестает давать концерты в России из-за начала спецоперации, а все вырученные деньги Барских планировал отдать на гуманитарную помощь для Украины. О решении суда сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской область. «Суд удовлетворил заявленные требования частично: деньги за билеты потребителям будут возвращены в полном объеме, а вот сумма морального вреда была снижена решением судьи с заявленных пяти тысяч до 300 рублей», — заявили в Роспотребнадзоре. Деньги вернут шести людям, которые ранее потратили на билеты от 2500 до 7500 рублей. Также 24 потребителям выплатят штрафы за отказ удовлетворения заявленных требований в добровольном порядке. «По 150 рублей тем, кто выступил с требованием о компенсации морального вреда, и от 1400 до 3900 тем, кто судился за возврат стоимости билетов и возмещение морального ущерба», — уточнили в ведомстве. Всего в коллективном иске участвовало 36 потребителей. Решение суда в законную силу пока не вступило. Концерт Макса Барских должен был состояться в сентябре 2020 года, но неоднократно переносился из-за коронавируса. Финальной датой проведения мероприятия стало 16 апреля 2022 года, но в марте Барских отменил концерты в России, запретил использовать свою музыку в РФ и объявил, что вступил в ряды ВСУ. Однако организаторы перенесли шоу украинского певца на сентябрь 2022 года и отказались возвращать людям деньги. После этого свердловчане подготовили коллективный иск.