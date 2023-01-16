В ХМАО раскрыли, во сколько обойдутся услуги по уборке снега

За уборку снега жителям ХМАО придется заплатить до 3000 рублей

Стоимость уборки снега зависит от объема и сложности работ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителям ХМАО за уборку снега в частном доме придется заплатить от 500 до 3000 рублей. Объявления размещены на сайте Avito.

В Нижневартовске цены на уборку снега начинаются от 50 рублей за квадратный метр. Есть рабочие, которые установили стоимость на свои услуги по времени — от 250 рублей за час. Часть бригад готовы выполнить работу за 900-3000 рублей.

В Сургуте за уборку придется заплатить от 45 рублей за квадратный метр. Владельцы ряда объявлений указали цену услуги 500-2000 рублей. Бригады готовы работать на постоянной основе.

Жителям Ханты-Мансийска за услуги придется заплатить от 1000 рублей. В нескольких объявлениях указана стоимость от 100 рублей, при этом сумма минимального заказа составляет 2000 рублей.

В Нефтеюганске за уборку снега придется заплатить 500-3000 рублей, в Нягани 300-1000 рублей, в Югорске 1000-3000 рублей. Продавцы отмечают, что цена зависит от объема и сложности работ. Есть возможность отправить фотографии участка в мессенджерах, владельцы объявлений обещают рассчитать по ним точную стоимость.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова обратила внимание администрации Пыть-Яха на качество уборки снега с городских улиц. Жители из-за этого жалуются главе региона.