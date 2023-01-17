Жители проблемного пермского поселка страдают от управляющей компании

Поселок волнуют разные бытовые проблемы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители поселка Ныроб на севере Пермского края жалуются на недобросовестную управляющую компанию. Как рассказала местная жительница Мария Сенина, УК, которое обслуживает многие дома, по сути является одним человеком, который собирает с жителей домов деньги и не выполняет никаких обязанностей.

«Проблема в нашем поселке — управляющая компания ИП „Розин“, который бездействует и игнорирует наши обращения. Тем не менее он ведет сбор денег, подает в суды на людей, которые не оплачивают его услуги. А люди выигрывают, потому что есть море доказательств», — рассказал Сенина.

По словам местной жительницы, муниципальные дома, которые взял подрядчик на обслуживание, за четыре года были доведены до очень плохого состояния. Единственный работник не занимается поломками в домах и не чистит дворы. Жители уже обращались в прокуратуру и жилищную инспекцию, но несмотря на предупреждения, подрядчик продолжает бездействовать. Так например, когда у здания протекала крыша, ремонт не проводился, и как рассказала Сенина, управляющий только подставил ведро под протекающую крышу. На известный редакции номер управляющей компании URA.RU дозвониться не удалось.

Жителям дома Марии Сениной уже удалось избавиться от УК. Однако дом все еще остается в реестре бывшего подрядчика, из-за чего другие управляющие компании за жилье не берутся, сейчас дом бесхозный. Возмущенная жительница заявила, что планирует обращаться к президенту РФ Владимиру Путину, если ситуация не изменится.

URA.RU рассказывало о многочисленных проблемах, которые волнуют поселок. Ныроб уже несколько лет лишен центрального газоснабжения, которое местные жители пытаются добиться через суды и краевую власть. Также зимой ныробчане жили практически без отопления.