Названа дата старта продаж новых MacBook в России

Новые MacBook, представленные 17 января компаний Apple, могут появиться на отечественном рынке уже в ближайшие месяцы, несмотря на отсутствие прямых поставок. Об этом рассказали участники рынка соответствующей отрасли.
«Ноутбуки Apple MacBook Pro могут появиться в российских магазинах уже к концу февраля, несмотря на отсутствие официальных поставок в нашу страну», — сообщили участники рынка электроники «Известиям». Согласно их замечанию, цена ноутбуков будет выше на 30%, чем на рынке Европы и Соединенных Штатов. Предположительно, стартовая стоимость бюджетных моделей составит около 200 тысяч рублей.
В российских магазинах еще летом начали продаваться ноутбуки Apple, они были ввезены параллельным импортом. Устройства в магазины официального ритейлера поставляют с июня пошлого года. Они также стали доступны в сетях «М.Видео-Эльдорадо», а также на Wildberries. Кроме того, стало известно, что параллельный импорт в России будет продлен на весь 2023 год.
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