21 января 2023

Названа дата старта продаж новых MacBook в России

«Известия»: новые MacBook на российском рынке появятся в через месяц
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MacBook появится на российском рынке в ближайшие месяцы Фото:
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Новые MacBook, представленные 17 января компаний Apple, могут появиться на отечественном рынке уже в ближайшие месяцы, несмотря на отсутствие прямых поставок. Об этом рассказали участники рынка соответствующей отрасли.

«Ноутбуки Apple MacBook Pro могут появиться в российских магазинах уже к концу февраля, несмотря на отсутствие официальных поставок в нашу страну», — сообщили участники рынка электроники «Известиям». Согласно их замечанию, цена ноутбуков будет выше на 30%, чем на рынке Европы и Соединенных Штатов. Предположительно, стартовая стоимость бюджетных моделей составит около 200 тысяч рублей.

В российских магазинах еще летом начали продаваться ноутбуки Apple, они были ввезены параллельным импортом. Устройства в магазины официального ритейлера поставляют с июня пошлого года. Они также стали доступны в сетях «М.Видео-Эльдорадо», а также на Wildberries. Кроме того, стало известно, что параллельный импорт в России будет продлен на весь 2023 год.

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Новые MacBook, представленные 17 января компаний Apple, могут появиться на отечественном рынке уже в ближайшие месяцы, несмотря на отсутствие прямых поставок. Об этом рассказали участники рынка соответствующей отрасли. «Ноутбуки Apple MacBook Pro могут появиться в российских магазинах уже к концу февраля, несмотря на отсутствие официальных поставок в нашу страну», — сообщили участники рынка электроники «Известиям». Согласно их замечанию, цена ноутбуков будет выше на 30%, чем на рынке Европы и Соединенных Штатов. Предположительно, стартовая стоимость бюджетных моделей составит около 200 тысяч рублей. В российских магазинах еще летом начали продаваться ноутбуки Apple, они были ввезены параллельным импортом. Устройства в магазины официального ритейлера поставляют с июня пошлого года. Они также стали доступны в сетях «М.Видео-Эльдорадо», а также на Wildberries. Кроме того, стало известно, что параллельный импорт в России будет продлен на весь 2023 год.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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