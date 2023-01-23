В Магнитогорске четыре человека задержаны за драку в кафе. Фото

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Полиция ведет разбирательство по факту инцидента Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) в кафе «Рифей» произошла драка между посетителями. В результате инцидента четыре человека доставлены в отделение полиции, сообщили в частном охранном предприятии «Право роста».

«Дракой закончились посиделки двух компаний. Пострадал один человек, его увезли на машине скорой помощи с переломом носа. Четырех инициаторов драки доставили в отделение полиции», — рассказали в ЧОП.

Остальных участников драки по просьбе администрации заведения вывели на улицу. По факту произошедшего ведется разбирательство.

В октябре 2022 года массовая драка со стрельбой случилась в Магнитогорске в кафе по улице Труда. Все участники конфликта были задержаны и доставлены в полицию.

Одному из участников драки сломали нос

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В Магнитогорске (Челябинская область) в кафе «Рифей» произошла драка между посетителями. В результате инцидента четыре человека доставлены в отделение полиции, сообщили в частном охранном предприятии «Право роста». «Дракой закончились посиделки двух компаний. Пострадал один человек, его увезли на машине скорой помощи с переломом носа. Четырех инициаторов драки доставили в отделение полиции», — рассказали в ЧОП. Остальных участников драки по просьбе администрации заведения вывели на улицу. По факту произошедшего ведется разбирательство. В октябре 2022 года массовая драка со стрельбой случилась в Магнитогорске в кафе по улице Труда. Все участники конфликта были задержаны и доставлены в полицию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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