В Магнитогорске (Челябинская область) в кафе «Рифей» произошла драка между посетителями. В результате инцидента четыре человека доставлены в отделение полиции, сообщили в частном охранном предприятии «Право роста».
«Дракой закончились посиделки двух компаний. Пострадал один человек, его увезли на машине скорой помощи с переломом носа. Четырех инициаторов драки доставили в отделение полиции», — рассказали в ЧОП.
Остальных участников драки по просьбе администрации заведения вывели на улицу. По факту произошедшего ведется разбирательство.
В октябре 2022 года массовая драка со стрельбой случилась в Магнитогорске в кафе по улице Труда. Все участники конфликта были задержаны и доставлены в полицию.
Охранное предприятие «Право роста»
Одному из участников драки сломали нос
Охранное предприятие «Право роста»
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В Магнитогорске (Челябинская область) в кафе «Рифей» произошла драка между посетителями. В результате инцидента четыре человека доставлены в отделение полиции, сообщили в частном охранном предприятии «Право роста». «Дракой закончились посиделки двух компаний. Пострадал один человек, его увезли на машине скорой помощи с переломом носа. Четырех инициаторов драки доставили в отделение полиции», — рассказали в ЧОП. Остальных участников драки по просьбе администрации заведения вывели на улицу. По факту произошедшего ведется разбирательство. В октябре 2022 года массовая драка со стрельбой случилась в Магнитогорске в кафе по улице Труда. Все участники конфликта были задержаны и доставлены в полицию.