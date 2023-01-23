Полиция ведет разбирательство по факту инцидента Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) в кафе «Рифей» произошла драка между посетителями. В результате инцидента четыре человека доставлены в отделение полиции, сообщили в частном охранном предприятии «Право роста».

«Дракой закончились посиделки двух компаний. Пострадал один человек, его увезли на машине скорой помощи с переломом носа. Четырех инициаторов драки доставили в отделение полиции», — рассказали в ЧОП.

Остальных участников драки по просьбе администрации заведения вывели на улицу. По факту произошедшего ведется разбирательство.

В октябре 2022 года массовая драка со стрельбой случилась в Магнитогорске в кафе по улице Труда. Все участники конфликта были задержаны и доставлены в полицию.

Охранное предприятие «Право роста»