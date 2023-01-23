23 января 2023

В свердловском поселке пропал 48-летний мужчина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Последний раз мужчину видели 21 января Фото:

В поселке Сагры Верхнепышминского городского округа (Свердловская область) полиция и волонтеры ищут пропавшего 48-летнего Андрея Новикова. Об этом сообщили поисковики в соцсети.

«Приметы: рост 170 сантиметров, среднее телосложение, серо-голубые глаза, темные волосы, под подбородком шрам», — рассказали в поисково-спасательном отряде «Прорыв. Свердловская область» в соцсети «ВКонтакте». Одежда, которая была на мужчине в момент пропажи, неизвестна.

Последний раз свердловчанин выходил на связь 21 января. Если вы видели Андрея или знаете, где он находится, то сообщите по номеру +7 (962) 316-55-42.

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В поселке Сагры Верхнепышминского городского округа (Свердловская область) полиция и волонтеры ищут пропавшего 48-летнего Андрея Новикова. Об этом сообщили поисковики в соцсети. «Приметы: рост 170 сантиметров, среднее телосложение, серо-голубые глаза, темные волосы, под подбородком шрам», — рассказали в поисково-спасательном отряде «Прорыв. Свердловская область» в соцсети «ВКонтакте». Одежда, которая была на мужчине в момент пропажи, неизвестна. Последний раз свердловчанин выходил на связь 21 января. Если вы видели Андрея или знаете, где он находится, то сообщите по номеру +7 (962) 316-55-42.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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